Gledali ste Troju, a uvalili vam konja
Dok desnica prebrojava krvna zrnca Odiseju, prijatelj Donalda Trumpa i Elona Muska kupuje cijeli Hollywood
Desnica kulturne ratove ne vodi argumentima, nego engagementom, klikovima i šerovima. A priča o novom holivudskom woke skandalu odradila je svoj posao u desničarskom echo chamberu. I time je – koliko god bila priglupa – pobijedila. Napravila je, drugim riječima, točno ono što kulturni ratovi rade otkako su, pogonjeni algoritmima, posve preuzeli političko polje i istisnuli iz njega posljednje tragove klasnih sukoba i ekonomskih pitanja. Što, naravno, ne znači da su klasni sukobi pritom nestali. Ma koliko bili neklikabilni i nešerani: ma koliko se danas šutjelo o njima. Dok se mediji bave transrodnim Ahilejem i pramcima grčkih brodova, u pozadini se priprema najveća gotovinska transakcija u povijesti. Dok komentatori raspravljaju o tome smije li najljepšu ženu na svijetu glumiti crnkinja, u pozadini otvoreni rasisti postaju gospodari informativnog mainstreama. Boris Postnikov za Novosti