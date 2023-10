Nema predaje

Unatoč nedavnom skoku, kriptoindustrija je pretrpjela težak pad od studenog 2021. te je on izbrisao gotovo dvije trećine njezine tržišne vrijednosti. ‘Kriptozima’ je razotkrila prijevare i skandale u nekim od glavnih uporišta industrije. No, propast američke Silicon Valley Banke i pogotovo slom švicarskog Credit Suissea uzdrmali su tradicionalnu financijsku industriju. Skočila je i cijena bitcoina. No, čak i iz kriptoindustrije znaju kako blockchain ne može opstati bez bankarskog sustava. Kriza bi mogla biti prilično značajna ako izbriše zadanu pretpostavku da su banke prirodna opcija za čuvanje novca. Možda prvi put u povijesti ljudima je na raspolaganju solidna alternativa. Tportal