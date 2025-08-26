Sunčanje s posljedicama – nije SPF, nego fast forward dugovječnosti
Toplinski valovi ostavljaju trajne posljedice na zdravlje, ubrzavaju i biološko starenje
Novo istraživanje na Tajvanu pokazuje da izloženost toplinskim valovima može ubrzati biološko starenje, s posljedicama usporedivima s pušenjem, alkoholom ili lošom prehranom. Praćenjem 25.000 ljudi kroz 15 godina, znanstvenici su otkrili da četiri dodatna dana toplinskog vala u dvije godine povećavaju biološku dob za devet dana, a kod fizičkih radnika čak 33. Efekt se akumulira kroz životni vijek, što znači da rastući broj i trajanje toplinskih valova zbog klimatske krize može imati ozbiljne dugoročne posljedice za zdravlje. Guardian, Index