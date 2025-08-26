Toplinski valovi ostavljaju trajne posljedice na zdravlje, ubrzavaju i biološko starenje - Monitor.hr
Danas (10:00)

Sunčanje s posljedicama – nije SPF, nego fast forward dugovječnosti

Toplinski valovi ostavljaju trajne posljedice na zdravlje, ubrzavaju i biološko starenje

Novo istraživanje na Tajvanu pokazuje da izloženost toplinskim valovima može ubrzati biološko starenje, s posljedicama usporedivima s pušenjem, alkoholom ili lošom prehranom. Praćenjem 25.000 ljudi kroz 15 godina, znanstvenici su otkrili da četiri dodatna dana toplinskog vala u dvije godine povećavaju biološku dob za devet dana, a kod fizičkih radnika čak 33. Efekt se akumulira kroz životni vijek, što znači da rastući broj i trajanje toplinskih valova zbog klimatske krize može imati ozbiljne dugoročne posljedice za zdravlje. Guardian, Index


Slične vijesti

27.07. (14:00)

Na zgradi možeš ispeći jaje na oko? Vrijeme je za renovaciju!

Kako rashladiti zgrade bez klime: zeleni krovovi, bijele boje i dobra izolacija

Toplinski valovi postaju sve češći, a zgrade bez izolacije pretvaraju se u pećnice. Rješenja poput zelenih i bijelih krovova, svijetlih fasada, sadnje stabala i energetske obnove mogu znatno sniziti unutarnje temperature i ublažiti učinak urbanih toplinskih otoka. Gradovi poput Beča i Barcelone već to uspješno provode, a i u Hrvatskoj postoje pozitivni primjeri. Ključ je u pametnom upravljanju energijom, održavanju i suradnji suvlasnika. Hlađenje ne mora biti skupo – samo treba razmišljati izvan klima-uređaja. Zgradonačelnik

15.07. (15:00)

Kad te Sunce doslovno udara u glavu

Toplinski valovi napadaju mozak: kad vrućina poremeti signale u glavi

Ekstremna vrućina ne utječe samo na srce i bubrege, nego ozbiljno narušava rad mozga. Visoke temperature mogu izazvati poremećaje u moždanoj signalizaciji, napadaje, delirij i pogoršanja neuroloških bolesti. Posebno su ranjivi epileptičari, stariji i osobe na psihotropnim lijekovima. Vrućina mijenja rad sinapsi, ometa termoregulaciju i može oštetiti neuronsko tkivo. Igor Berecki za Bug

04.07. (10:00)

Kvart kao Sahara

Toplinski valovi intenzivniji u gradovima, temperature zbog asfalta i zgrada veće i do 10 stupnjeva

Urbani toplinski otoci su gradska područja koja su znatno toplija od svojih ruralnih okolina zbog zgrada, asfaltiranih površina i ljudskih aktivnosti poput vožnje automobila. Kao rezultat toga, toplinski valovi u gradovima postaju još intenzivniji, piše Deutsche Welle. Ruralna područja najčešće su prekrivena travom, usjevima ili šumama koje pomažu u hlađenju zraka, dok tamni beton i asfalt u gradovima upijaju toplinu. Biljke djeluju kao prirodni klima-uređaji jer upijaju vodu iz tla preko korijena, a zatim je ispuštaju kao vodenu paru u atmosferu. Nepropusne, tvrde i tamne površine poput pločnika, parkirališta i cesta ne propuštaju vodu i stoga ne pružaju isti efekt hlađenja. Rješenja? Bijeli krovovi, ozelenjavanje, fontane, “hladni kolnici”…  tportal

26.09.2024. (15:00)

Klimatizirani tijekom cijele godine

Zagreb se priprema za uvođenje centara za hlađenje tijekom toplinskih valova

Gradonačelnici 50 svjetskih gradova netom prije Olimpijade usvojili su Parišku deklaraciju. Dokument sadrži prijedlog klimatskih aktivnosti koje su društveno pravedne te prepoznaju gradove kao ključne partnere u provedbi zelene tranzicije. Nju je usvojio i gradonačelnik Zagreba, koji je Poslovnom rekao kako su već krenuli s implementacijom nekih od ciljeva, poput subvencioniranja javnog prijevoza ranjivoj skupini građana, koji bi bio učinkovit i klimatski neutralan. Govori se o ulaganju 75 milijuna eura za električne autobuse, kao i one na vodikov pogon, a tu su i projekti energetskih obnova zgrada institucija. Za budućnost se, s obzirom da su toplinski valovi uz ekstremne vremenske događaje, najveća prijetnja promjene klime u Gradu Zatomaševićgrebu, razmatra uvođenje centara za hlađenje tijekom toplinskih valova i osiguranje sigurnosti zdravstvenih ustanova u slučaju nestanka struje.

17.08.2024. (10:00)

Zimsko ljetovanje

Zbog toplinskih valova, turisti neće na Mediteran: ‘Ne da mi se biti pod klimom’

Istraživanja Europske unije pokazala su da hladnija podneblja postaju sve popularnije destinacije za odmor u Europi, pogotovo među turistima iz germanskih zemalja kojima su temperature na jugu postale jedva podnošljive i vrlo nezgodne. Za europske zemlje koje su blagoslovljenje ledom, snijegom i niskim temperaturama ovo je izvanredna vijest jer polako postaju destinacije kojima se pribjegava i u ljetnim mjesecima, a ne samo zimi. Skandinavske zemlje već su započele s turističkim oglašavanjem usmjerenim na ono čega imaju najviše – ledenjaka i snijega, a ove bi se zemlje u budućnosti mogle dobro okoristiti klimatskim promjenama koje su promijenile želje posjetitelja koji su nekada ljeti hitali na Sredozemlje. tportal

22.07.2023. (01:00)

Ručak koji si sami spremamo

Toplinski valovi ugrožavaju proizvodnju hrane: ‘Ekosustavi ne mogu, poput čovjeka, samo uključiti klimu’

Toplinski valovi prijete sposobnosti prirode da nam osigura hranu, tvrde istraživači, dok upozoravaju na “nevidljivo, tiho umiranje” u našim oceanima usred rekordnih temperatura koje prže Zemlju, piše The Guardian. Toplinski valovi pustoše Europu, SAD i Kinu, s globalnim najtoplijim danom ikad zabilježenim početkom srpnja, što ugrožava ljudski život, kao i zemlju i more o kojima ovisimo. Očekuje se da će se toplinski valovi do 2040. godine pojaviti 12 puta češće u usporedbi s razinama prije globalnog zagrijavanja. Iako jedan toplinski val možda neće ubiti ekosustav, dulji i češći događaji značit će da priroda nema vremena za oporavak. Životinje se kreću prema višim planinama i prema polovima kako bi izbjegle toplinu. Međutim, to će vjerojatno dovesti do izumiranja više vrsta. Green