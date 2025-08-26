Gradonačelnici 50 svjetskih gradova netom prije Olimpijade usvojili su Parišku deklaraciju. Dokument sadrži prijedlog klimatskih aktivnosti koje su društveno pravedne te prepoznaju gradove kao ključne partnere u provedbi zelene tranzicije. Nju je usvojio i gradonačelnik Zagreba, koji je Poslovnom rekao kako su već krenuli s implementacijom nekih od ciljeva, poput subvencioniranja javnog prijevoza ranjivoj skupini građana, koji bi bio učinkovit i klimatski neutralan. Govori se o ulaganju 75 milijuna eura za električne autobuse, kao i one na vodikov pogon, a tu su i projekti energetskih obnova zgrada institucija. Za budućnost se, s obzirom da su toplinski valovi uz ekstremne vremenske događaje, najveća prijetnja promjene klime u Gradu Zatomaševićgrebu, razmatra uvođenje centara za hlađenje tijekom toplinskih valova i osiguranje sigurnosti zdravstvenih ustanova u slučaju nestanka struje.