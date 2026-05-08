Subota visokog napona
Trnjanski kresovi između derbija, “Hoda za život” i prijetnji navijačkih skupina
Mreža antifašistkinja Zagreba organizira dvanaeste po redu Trnjanske kresove, proslavu Dana oslobođenja Zagreba od fašizma, koja će se održati u subotu, 9. svibnja, na savskom nasipu kod Mosta slobode s početkom od 14 sati. Po završetku dnevnog programa u klubu Močvara održat će se punk koncert Antifa night na kojem će nastupiti Atheist Rap, Kriva istina, Katarza i Žasu (H-alter, MAZ), istog dana održat će se Hod za život s početkom u 10:30 na Trgu Republike Hrvatske te nogometna utakmica Dinama i Hajduka na Maksimiru u 16 sati. Policija će imati pune ruke posla (Index), pogotovo zato što se na društvenim mrežama pojavio plakat koji poziva na zajednički dolazak navijačkih skupina Bad Blue Boys i Torcide na “Trnjanske kresove”. I to ne u kontekstu proslave, nego da bi organizatorima koji “slave ubijanje našeg naroda” pokazali “snagu, zajedništvo i slogu” (Max Portal).