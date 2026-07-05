Rođendanska torta s okusom 39 stupnjeva i nuklearnih napetosti

Donald Trump obilježio je 250. godišnjicu američke neovisnosti u Washingtonu, nazvavši SAD “krunskim postignućem ljudske povijesti”. Zbog toplinskog vala i snažnog nevremena, tradicionalna parada u glavnom gradu je otkazana, kao i popratni glazbeni program, a predsjednikov je govor odgođen za nekoliko sati. Trump je u obraćanju obećao donošenje restriktivnijeg izbornog zakona (SAVE America Act) te je napao prijetnju komunizma. Iako je obljetnica popraćena spektakularnim vatrometima diljem zemlje, ankete pokazuju da 61 % Amerikanaca smatra kako država danas ne živi u skladu s idealima iz 1776. godine, a sam Trump uživa rekordno nisku podršku kod građana od 38 posto. BBC, 6abc, tportal