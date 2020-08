Poeovski štih

Dogodilo se i to, glasačko tijelo podijeljeno je kao i naš narod u svemu, ali u Pričama iz karantene to nije satirična anegdota o (ne)postojanju ljevice i desnice, nego pokazatelj da je peti ciklus s temom Lice donio sjajnu atmosferu i izvrsne priče pa je nemoguće bilo izabrati jednoga pobjednika. Iako se po komentarima dalo zaključiti da je Almost Rosey, prva laureatkinja uopće, favorit sa svojom virtuozno i promišljeno napisanom pričom Mamino lice, underdog josip-presvetli oduševio je čitatelje Vojnim licem u kojoj je temu obogatio elementima fantastike opisujući tako svima poznate motive na nesvakidašnji način. Odabir teme u šestom ciklusu Almost Rosey drugarski je prepustila presvetlom pa se prepustite Snovima u narednim danima. Forum.hr