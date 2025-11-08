Ne idu pelene u organski otpad

Ljubljana je prva među glavnim gradovima Europske unije s 67% primarno odvojenog otpada te spaljuje samo 1% otpada, piše T-Portal koji im je otišao u posjetu da prenesu znanje. Dakle, građanima je omogućeno besplatno odlaganje papira, stakla, plastike i ambalaže, dok se posebno naplaćuje miješani komunalni otpad i biootpad. Svaka obiteljska kuća pak ima svoje četiri kante koje je dužna držati na privatnom zemljištu, a naplata se obavlja ovisno o njihovom kapacitetu i učestalosti odvoženja. Temeljna je, kažu, bila promjena filozofije – “u jednom trenutku shvatili smo da se ne trebamo baviti kantama, nego ljudima, te da s njima trebamo ozbiljno komunicirati”.