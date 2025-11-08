Ne idu pelene u organski otpad
U Njemačkoj kamioni za smeće s umjetnom inteligencijom skeniraju otpad i prijavljuju prekršitelje
Gradske vlasti u njemačkom Reutlingenu opremile su kamione za odvoz smeća kamerama i senzorima koje pokreće umjetna inteligencija, kako bi prepoznale predmete poput plastike ili baterija u kantama za organski otpad. Sustav bilježi fotografije, prikazuje oznake — zelene za ispravno, žute za neispravno — i u slučaju grubih kršenja, kanta se ne prazni, a kućanstvo dobiva dodatnu naplatu ili kaznu od 105 eura. U prvoj fazi udio kontaminiranih kanti pao je s 21% na oko 3%. Index / Welt (Google prijevod)