Ne idu pelene u organski otpad

U Njemačkoj kamioni za smeće s umjetnom inteligencijom skeniraju otpad i prijavljuju prekršitelje

Gradske vlasti u njemačkom Reutlingenu opremile su kamione za odvoz smeća kamerama i senzorima koje pokreće umjetna inteligencija, kako bi prepoznale predmete poput plastike ili baterija u kantama za organski otpad. Sustav bilježi fotografije, prikazuje oznake — zelene za ispravno, žute za neispravno — i u slučaju grubih kršenja, kanta se ne prazni, a kućanstvo dobiva dodatnu naplatu ili kaznu od 105 eura. U prvoj fazi udio kontaminiranih kanti pao je s 21% na oko 3%. Index / Welt (Google prijevod)


27.11.2017. (11:08)

Tudi tukaj je odpadkov

Razdvajanje otpada: Ljubljana "zelena prijestolnica Europe" – kako su uspjeli?

Ljubljana je prva među glavnim gradovima Europske unije s 67% primarno odvojenog otpada te spaljuje samo 1% otpada, piše T-Portal koji im je otišao u posjetu da prenesu znanje. Dakle, građanima je omogućeno besplatno odlaganje papira, stakla, plastike i ambalaže, dok se posebno naplaćuje miješani komunalni otpad i biootpad. Svaka obiteljska kuća pak ima svoje četiri kante koje je dužna držati na privatnom zemljištu, a naplata se obavlja ovisno o njihovom kapacitetu i učestalosti odvoženja. Temeljna je, kažu, bila promjena filozofije – “u jednom trenutku shvatili smo da se ne trebamo baviti kantama, nego ljudima, te da s njima trebamo ozbiljno komunicirati”.