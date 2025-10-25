Još jedan sat sna, ali i mraka više
U noći sa subote na nedjelju prelazimo na zimsko računanje vremena
U noći sa subote na nedjelju, 26. listopada, kazaljke se pomiču unatrag s tri na dva sata, čime počinje zimsko računanje vremena. Iako ćemo spavati sat dulje, dani će postati kraći, a povratak s posla uskoro će biti u sumrak. Rasprave o ukidanju pomicanja sata traju godinama – Europska unija još nije postigla dogovor, a španjolski premijer Pedro Sanchez nedavno je pozvao na prestanak te prakse, ističući njezin negativan utjecaj na zdravlje i ritam života. tportal