U noći sa subote na nedjelju prelazimo na zimsko računanje vremena - Monitor.hr
Još jedan sat sna, ali i mraka više

U noći sa subote na nedjelju prelazimo na zimsko računanje vremena

U noći sa subote na nedjelju, 26. listopada, kazaljke se pomiču unatrag s tri na dva sata, čime počinje zimsko računanje vremena. Iako ćemo spavati sat dulje, dani će postati kraći, a povratak s posla uskoro će biti u sumrak. Rasprave o ukidanju pomicanja sata traju godinama – Europska unija još nije postigla dogovor, a španjolski premijer Pedro Sanchez nedavno je pozvao na prestanak te prakse, ističući njezin negativan utjecaj na zdravlje i ritam života. tportal


Slične vijesti

21.03.2024. (07:00)

Prvog aprila, moj organizam će misliti da se samo šalim i da ću mu ipak vratiti taj izgubljeni sat

Pomicanje sata – Hrvatska će tu praksu zadržati najkasnije do 2026.

Ljetno računanje vremena počinje 31. ožujka, a ove godine postavlja se pitanje – ima li to smisla? Prema istraživanju, većina stanovnika EU preferira dulje dane, ali i želi da se prestane s promjenama sata. Hrvatska je jedna od zemalja koja zadržava praksu pomicanja sata, barem do 2026. godine prema uredbi Vlade RH. Stručnjaci ističu da bi bolje bilo uskladiti radno vrijeme s prirodnim vremenom nego pomicati sat. Unatoč raspravama, odluka o budućnosti ove prakse ostaje u rukama država članica. (N1)

29.10.2023. (09:00)

Jedan vikend se naspavaš, drugi ne

Rasprava o pomicanju sata započela šalom

Uvođenje ljetnog računanja vremena je 1784. godine predložio „otac” SAD-a Benjamin Franklin, koji je bio poznat po tome da je rado duže spavao. Međutim predložio je to kao vic. No, o njegovom smislu i besmislu raspravljalo se više od dva stoljeća. Oduvijek je u duši bio znanstvenik, i kao takav Franklin je također izračunao koliko svijeća i koliko ulja za svjetiljke možete uštedjeti ako promijenite vrijeme: ako 100.000 pariških domaćinstava ostavi svijeće da gore sedam sati tijekom ljeta, moglo bi se uštedjeti oko 64 milijuna funti voska, napisao je on. Tek stotinu godina kasnije dva su znanstvenika neovisno jedan o drugom predložila sezonsko pomicanje sata. Tek kada su 1916. godine, usred Prvog svjetskog rata, Njemačka i Austro-Ugarska neočekivano uvele ljetno računanje vremena, ratni protivnici Velika Britanija i Francuska te druge europske zemlje slijedile su njihov primjer. Uštede energije na “umjetnim” ljetnim večerima bile su namijenjene potpori materijalnih bitaka. DW

16.03.2022. (08:55)

Američki Senat prihvatio odredbu o ukidanju zimskog računanja vremena, prelaze na ljetno

23.03.2018. (22:03)

Sa subote na nedjelju počinje ljetno računanje vremena (sat se miče s 2 na 3 sata), a s njim dolaze i promjene u prometu

28.01.2018. (08:47)

Vječni mrak

I Finci zatražili ukidanje ljetnog i zimskog vremena

Finska je pozvala EU da ukine ljetno vrijeme i jesensko i proljetno pomicanje sata. U Helsinkiju, najsjevernijoj prijestolnici u Uniji, krajem prosinca ima manje od šest sati dnevnog svjetla. Finski političari tvrde da pomicanje sata naprijed ili natrag u ožujku ili listopadu narušava spavanje i rad te može izazvati dugoročne zdravstvene probleme. Isto je u prosincu zatražila i Litva. Jutarnji, Reuters

25.10.2017. (21:50)

Veći broj eurozastupnika pokrenuo inicijativu ukidanja pomicanja sata, uskoro očekuju i glasanje

24.10.2017. (14:44)

Zbogom dugi dani

U nedjelju počinje zimsko računanje vremena

U nedjelju, 29. listopada, u 3 sata ujutro završava ljetno i počinje zimsko računanje vremena pomicanjem za jedan sat unatrag, dakle na 2 sata. Povratkom na zimsko računanje vremena električna energija utrošena od 7 sati do 21 sata obračunava se prema višoj tarifi, a energija utrošena u razdoblju od 21 sata do 7 sati prema nižoj tarifi. Također, za zimskog računanja vremena vozači moraju i za vrijeme vožnje danju na svojim vozilima upaliti dnevna, odnosno kratka svjetla, inače riskiraju 300 kuna kazne. Net.hr

04.11.2016. (12:49)

Mračna vremena

Dežulović: Kad Cigo vraća sat

“Zvao me nekidan u tri iza ponoći Kožo da ispriča vic. Otkud ti u tri?, zapitah ja, obično zoveš u dva. Bogami kod mene dva, kaže on. Zaboravio ja, shvatili ste, da se tu noć vraća sat. E, zato te i zovem, veli Kožo. Znaš li, kaže, kad Cigo vraća sat? Nemam pojma, rekoh. Kad ga uhvati murija. U cijeloj toj zbrci i pomutnji oko vraćanja vremena i ranog spuštanja mraka bošnjačka intelektualna ulema ne zna više je li to sad po novome 2016., a kazaljke se vraćaju na 1941., ili je zapravo godina 1941., pa kalendare treba maknuti na 2016.”, piše Boris Dežulović. Oslobođenje

30.10.2016. (18:29)

Rasprava o pomicanju sata

Vrijeme prolazi, mi se vrtimo u krug

Kazaljke u Hrvatskoj prvi put su pomicane na ljetno računanje vremena za vrijeme Austro-ugarske vladavine. Stvaranjem SFR Jugoslavije prekinuta je i praksa ljetnog računanja vremena, da bi se o toj temi ponovo počelo raspravljati krajem 70-ih godina. Ljetno računanje vremena SFRJ je uvela 1983., a danas je rasprava ponovo otvorena. Ljetno vrijeme ne odgovara poljoprivrednicima i turističkim djelatnicima, a odgovara onima koji rade u tvornicama i uredima jer danje svjetlo omogućava uštedu energije, ukupno u sitnom postotku, no obzirom na ukupnu potrošnju energije i najmanji je postotak značajan pretvoren u konkretniju valutu – novac. Lupiga

25.10.2016. (08:31)

Vratiti vrijeme

85% građana za ukidanje ljetnog i zimskog računanja vremena

Ovoga vikenda, sa subote na nedjelju, završava ljetno računanje vremena i počinje zimsko pomicanjem jednog sata unatrag, sa 3 na 2 sata. 85% hrvatskih građana smatra kako je potrebno praksu ukinuti, a većina je zbog pomicanja kazaljki na satu imala neugodnosti, prvenstveno vezano uz zdravlje, pokazuje anketa. O zahtjevima za ukidanje ljetnog i zimskog računanja raspravljat će u četvrtak i Europski parlament. Novi list