Ne hibridni, čisti baterijski

U promet je pušten prvi baterijski vlak u Hrvatskoj, proizveden u Končaru. Vlak postiže brzinu do 120 km/h i namijenjen je vožnji na neelektrificiranim prugama, a prva relacija je Virovitica–Bjelovar. Ima 113 sjedećih i 114 stajaćih mjesta, besplatan internet te je niskopodan i prilagođen osobama s invaliditetom. Za puni kapacitet baterija potrebno je oko 30 minuta. Ukupna vrijednost projekta iznosi 17,1 milijun eura, od čega se 13,3 milijuna eura financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021–2026. Novi list