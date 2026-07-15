U početku bijaše slatko
U središtu Mliječne staze otkriven prvi svemirski šećer eritruloza
Znanstvenici su u molekularnom oblaku blizu središta Mliječne staze prvi put izravno detektirali šećer u međuzvjezdanom prostoru – eritrulozu (C₄H₈O₄). Ovaj jednostavni keto-šećer na Zemlji je najpoznatiji kao sastojak malina i kozmetike za samotamnjenje. Otkriće sugerira da složene organske molekule nastaju spajanjem jednostavnijih spojeva u svemirskom ledu. Procjenjuje se da je između 0,5 i 50 milijuna tona ovog šećera dospjelo na Zemlju tijekom Kasnog teškog bombardiranja prije oko četiri milijarde godina, što otvara nove teorije o tome kako su nastali prvi gradivni blokovi i metabolički procesi našeg života. Bug