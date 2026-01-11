Eksperiment potvrđuje da je RNA mogla nastati prirodno na ranoj Zemlji - Monitor.hr
Prvo kemija, pa biologija

Eksperiment potvrđuje da je RNA mogla nastati prirodno na ranoj Zemlji

Japanski znanstvenici eksperimentalno su pokazali da se RNA može spontano formirati u uvjetima kakvi su vladali na ranoj Zemlji prije oko 4,3 milijarde godina. Kombiniranjem riboze, nukleobaza, fosfata, borata i bazaltnih stijena uz cikluse isušivanja i rehidracije, RNA molekule nastale su bez složenih laboratorijskih intervencija. Time je pružena snažna potpora hipotezi o RNA svijetu, prema kojoj je RNA bila prva molekula koja je istodobno nosila genetske informacije i katalizirala kemijske reakcije, omogućivši početak života iz nežive tvari. Index


Jučer (15:00)

Mozak se ipak ne predaje

Srušen mit o neizliječivosti Alzheimerove bolesti

Nova studija objavljena u Cell Reports Medicine pokazuje da poremećaj ravnoteže molekule NAD+ ima ključnu ulogu u razvoju Alzheimerove bolesti. Na mišjim modelima, znanstvenici su dokazali da održavanje ili obnova te ravnoteže ne samo da sprječava bolest, nego može i preokrenuti već uznapredovala oštećenja mozga, uz potpuni povrat kognitivnih sposobnosti. Iako rezultati bude optimizam, istraživači upozoravaju na oprez sa suplementima i naglašavaju da su potrebna klinička ispitivanja na ljudima. Index

30.11.2025. (16:00)

Tralalero tralala all over Internet

Smrt interneta: Kako nas AI zatrpava vlastitim izmišljotinama

Kurzgesagt upozorava da generativna AI proizvodi goleme količine netočnih sadržaja koji sve više kontaminiraju internet. Iako je većina AI-teksta točna, oko 20% su samouvjerene izmišljotine koje se brzo šire i dobivaju lažno vjerodostojne izvore. Problem pogađa i znanost: radovi nastaju uz AI, a neki sadrže skrivene poruke za manipulaciju recenzijama. Kako se modeli treniraju na sve zagađenijem internetu, stvaraju petlju pogrešaka. Novi rad pokazuje da LLM-ovi imaju prirodni plafon kreativnosti – razinu prosječnog amatera – što znači da će mrežu sve više gušiti mediokritetski sadržaj. Index

29.11.2025. (23:00)

Ljubav s rezervom

Južnoazijski radnici u Hrvatskoj: integracija s dozom opreza

Istraživanje 130 južnoazijskih radnika u Hrvatskoj pokazuje da većina njih pozitivno doživljava Hrvate i želi integraciju, ali istovremeno osjeća nepovjerenje i socijalnu distancu. Nacionalni identitet jače oblikuje međusobne odnose nego religija. Nepovjerenje proizlazi više iz osjećaja društvene inferiornosti i statusne ugroženosti nego iz stvarnog nasilja. Ekonomska nesigurnost i konkurencija za poslove dodatno pojačavaju animozitet među radnicima. Rezultat je složen miks simpatija, pragmatične integracije i latentnog nepovjerenja. Index

10.11.2025. (00:00)

Slušaj znanstvenika

Brian Cox vraća se u Zagreb s novim znanstvenim spektaklom Emergence

Britanski fizičar i popularizator znanosti Brian Cox vraća se u Hrvatsku 16. rujna 2026. s novom predstavom Emergence, nakon što je 2024. rasprodao Lisinski. U multimedijskom showu spaja astronomiju, biologiju, filozofiju i etiku, istražujući kako nastaje složenost svemira i naše razumijevanje prirode. Cox najavljuje i teme poput umjetne inteligencije, industrijalizacije svemira te uloge znanosti u očuvanju demokracije i kritičkog mišljenja u doba dezinformacija. Index

03.11.2025. (19:00)

A možda će samo više znati o seksu

Znanost odbacuje tvrdnje da zdravstveni odgoj “seksualizira” djecu

Rasprava o uvođenju zdravstvenog odgoja u zagrebačke škole izazvala je burne reakcije konzervativnih krugova, no znanstveni podaci ne podupiru njihove tvrdnje. Istraživanja pokazuju da seksualna orijentacija ima snažne biološke temelje i ne može se promijeniti obrazovanjem. Studije iz više zemalja otkrivaju da uključivanje LGBT+ tema u škole ne utječe na seksualnost učenika, već smanjuje predrasude i nasilje. Djeca odgajana u istospolnim obiteljima također se većinom identificiraju kao heteroseksualna. Strah od “seksualizacije djece” stoga nema znanstveno uporište. Nenad Jarić Dauenhauer za Index.

30.10.2025. (08:00)

Kad pseudoznanost uđe u Sabor, povijest izađe kroz prozor

Znanstvenici odbacili tvrdnje da je Jasenovac bio “radni logor s praksom za djecu”

Zaključci okruglog stola o Jasenovcu, održanog u Saboru pod pokroviteljstvom DOMiNO-a i Hrvatskih suverenista, izazvali su osude povjesničara. Sudionici, bez stručnih kvalifikacija, tvrdili su da u Jasenovcu nije bilo masovnih ubojstava ni dječjih žrtava. Povjesničari poput Gorana Hutinca i Hrvoja Klasića upozorili su na manipulaciju izvorima i negiranje dokaza. Prema znanstvenom konsenzusu, u Jasenovcu je ubijeno između 83 i 100 tisuća ljudi, među njima i više od 20 tisuća djece. Stručnjaci ocjenjuju skup kao pokušaj relativizacije ustaškog režima. Index

25.10.2025. (18:00)

Nijedan je nije zaradio ovdje

Petorica “hrvatskih” nobelovaca između etničkog ponosa i službenih kriterija

Nakon što je fizičar John Martinis potvrdio da mu je otac iz Komiže, otvorila se rasprava o tome koliko Hrvatska zapravo ima Nobelovaca. Iako službena statistika ne bilježi nijednog, jer su Ružička i Prelog nagrade dobili pod švicarskom zastavom, a Andrić pod jugoslavenskom, etnički kriterij širi popis na pet imena: Ružička, Prelog, Andrić, Modrich i Martinis. No taj “labavi” pristup pokazuje da broj Nobelovaca zapravo ovisi o tome što želimo vidjeti – znanstvenu činjenicu ili domoljubni odraz u zrcalu. Nenad Jarić Dauenhauer za Index.

14.10.2025. (13:00)

Kad se i alge počnu znojiti

Klimatske promjene prijete morskim mikrojunacima

Najmanji, ali ključni stanovnici oceana – modrozelene alge Prochlorococcus – mogli bi pretrpjeti pad populacije do 50% u idućih 75 godina zbog porasta temperature mora iznad 27.8 °C, pokazuje istraživanje u Nature Microbiology. Te mikroskopske alge proizvode veliki dio svjetskog kisika i apsorbiraju CO₂, pa njihov nestanak prijeti urušavanjem morskih hranidbenih mreža. Uz toplinski stres, dodatno ih ugrožava zagađenje plastikom. Stručnjaci upozoravaju da bi čak i Jadran uskoro mogao osjetiti posljedice ako se trend zagrijavanja nastavi. Index

13.10.2025. (20:00)

Gej je znanstveno dokazano OK

Homoseksualnost iz znanstvenog kuta: prirodna varijanta ljudskog ponašanja

Znanstvenici desetljećima proučavaju zašto homoseksualnost opstaje ako ne vodi razmnožavanju. Istraživanja pokazuju da je seksualna orijentacija biološki uvjetovana kombinacijom gena, hormona i epigenetike te da postoji kontinuum privlačnosti, a ne stroga podjela. Evolucijske teorije nude više objašnjenja: homoseksualci mogu pomagati obitelji u odgoju djece, geni povezani s homoseksualnošću mogu povećavati plodnost žena ili doprinositi društvenoj koheziji. Homoseksualnost se tako pokazuje kao prirodna i funkcionalna varijanta ljudskog ponašanja, a ne evolucijska „pogreška“. Index

09.10.2025. (14:00)

U stalnoj potrazi za eliksirom života

Kineski znanstvenici preokrenuli biološko starenje kod primata

Kineski istraživači s Akademije znanosti uspješno su preokrenuli biološko starenje kod makakija koristeći ljudske stanice otporne na senescenciju. Tijekom 44 tjedna tretmana majmunima su ubrizgavali modificirane mezenhimske stanice koje su pomladile deset organskih sustava i 61 vrstu tkiva, uključujući mozak i reproduktivne organe, bez nuspojava. Epigenetski satovi pokazali su smanjenje biološke dobi za 5–7 godina. Ključni učinak postignut je putem egzosoma koji šalju regenerativne signale kroz tijelo. Slijede istraživanja na drugim primatima i moguća klinička ispitivanja na ljudima. Index