Prvo kemija, pa biologija
Eksperiment potvrđuje da je RNA mogla nastati prirodno na ranoj Zemlji
Japanski znanstvenici eksperimentalno su pokazali da se RNA može spontano formirati u uvjetima kakvi su vladali na ranoj Zemlji prije oko 4,3 milijarde godina. Kombiniranjem riboze, nukleobaza, fosfata, borata i bazaltnih stijena uz cikluse isušivanja i rehidracije, RNA molekule nastale su bez složenih laboratorijskih intervencija. Time je pružena snažna potpora hipotezi o RNA svijetu, prema kojoj je RNA bila prva molekula koja je istodobno nosila genetske informacije i katalizirala kemijske reakcije, omogućivši početak života iz nežive tvari.