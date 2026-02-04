Za društvo koje ionako više ne piše
U tvornici u kojoj se nekoć izrađivalo tristo milijuna komada pisaćeg pribora godišnje danas se proizvodi – tišina
TOZ je preživjela bombardiranja, nacionalizacije, reforme, spajanja, razdvajanja i Fiću kao nagradu za inovaciju. Nije preživjela pretvorbu, taj domaći izum koji je učinkovitije od svake bombe razorio sve što je imalo smisla, kontinuitet i radnike. Strojevi su još mogli proizvoditi olovke, ali sustav je proizvodio isključivo – gubitke s potencijalom za nekretninski rast. Ime Penkale, pionira koji je svijet naučio kako da piše brže, preciznije i elegantnije, danas služi kao nostalgični font na web stranici s nedostupnim brojevima. Zemljište vrijedno deset milijuna prodano je za pet, jer tržište je slobodno, a pamćenje skupo. Kupila ga je tvrtka s dva zaposlena i kreditnim rejtingom koji zvuči kao dijagnoza. U zemlji u kojoj su nekad radile tisuće ruku, sada su dovoljne dvije – jedna za potpis, druga za brisanje povijesti. TOZ nije propala zato što su ljudi prestali pisati, propala je jer su drugi počeli pisati drugačije: sitnim slovima u ugovorima, debelim slovima u bilancama i nevidljivom tintom u javnom interesu. Boško Crnobrnja za Ravno do dna