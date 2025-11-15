Ratni diskont

Više puta si je premijer Andrej Plenković dopuštao nedopustivo političaru njegova ranga i na poziciji najmoćnijeg u tzv. Samostalnoj, Neovisnoj i Suverenoj, koji ne bi smio u odnosu na medijske slobode prakticirati baš “demokraciju” à la Aleksandar Lukašenko u bjeloruskoj autokraciji. Nije njegovo direktivno solirati novinarima o čemu (ne) trebaju i kako pisati, već upravljati zemljom na što veće opće dobro i time zaslužiti pozitivne komentare, iz još jednog osvrta na Plenkovićevo diktiranje novinarima, ovaj put iz pera Marijana Vogrinca za H-alter.

