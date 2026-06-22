I AI svugdje gura nos

Snimanjem izraza lica beba prvi su put evidentirani dokazi po kojima one, dok su u majčinoj utrobi različito reagiraju na razne mirise i okuse. Koristeći 4D ultrazvučne snimke stotinu trudnica liječnici su proučavali na koji način reagiraju njihove nerođene bebe nedugo nakon što su njihove majke pojele određene namirnice. Bebe su bile izložene okusima mrkve i kelja koje su konzumirale njihove majke. Fetusi koji su bili izloženi okusu mrkve reagirali su “smiješkom”, a oni koji su bili izloženi okusu kelja reagirali su grimasom koja je izgledala poput “plakanja”. Novo bi otkriće moglo dodatno pridonijeti razumijevanju načina razvoja ljudskih receptora okusa i mirisa, kazali su znanstvenici Laboratorija za neonatalna i istraživanja fetusa Sveučilišta Durham. Znanstvenici vjeruju i u to da ono što majke jedu za vrijeme trudnoće može utjecati na preferencije okusa beba po rođenju, ali i na uspostavljanje zdravih prehrambenih navika i smanjenje izbirljivosti kada su određene namirnice posrijedi. Klikaj