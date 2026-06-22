Umjetna inteligencija će nas 'njuškati' kako bi postavila dijagnozu - Monitor.hr
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I AI svugdje gura nos

Umjetna inteligencija će nas ‘njuškati’ kako bi postavila dijagnozu

Tvrtka Ainos i Nacionalno sveučilište Tajvana pokrenuli su istraživanje o tome može li platforma Smell AI dijagnosticirati uzroke nedostatka daha (dispneje). Tehnologija koristi AI Nose modul sa senzorima koji analiziraju hlapljive organske spojeve iz pacijentova izdaha. Pomoću naprednog modela Smell Language, sustav uči i prepoznaje složene mirisne obrasce kako bi razlikovao bolesti pluća od zatajenja srca. Uspjeh ovog projekta omogućio bi stvaranje baze podataka “otisaka daha”, što bi drastično ubrzalo postavljanje točne dijagnoze u hitnim službama, ambulantama, pa čak i kod kuće. Mreža


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