Prema istraživanju, čak 49% IT stručnjaka je zabrinuto da bi umjetna inteligencija mogla predstavljati egzistencijalnu prijetnju za čovječanstvo. Unatoč skepsi, 74% stručnjaka vjeruje da će AI automatizirati poslovne procese, omogućujući više vremena za fokus na strateške IT inicijative. Njih 67% smatra da će umjetna inteligencija postati ključan dio poslovne strategije. Ipak, 55% ispitanih strahuje od problema privatnosti podataka, dok 51% predviđa gubitak radnih mjesta u IT sektoru zbog umjetne inteligencije. (ICT Business)