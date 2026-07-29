Miki je mio, ali Hayao gura svoj đir

Velikom Vudu ne trebaju pretjerivanja kojih je provincijska literatura prepuna: da je on „otac“ Zagrebačke škole, „vođa“, „osnivač“, „najbolji, prvi i jedini“… Zagrebačka škola u svojoj kolekciji ima najmanje dvadesetak remek-djela, i brojni svjetski teoretičari često su o tom fenomenu pisali. No svi se oni uglavnom slažu da je najbolji i najvažniji film koji je u Zagrebu napravljen Don Kihot Vladimira Kristla, a odmah do njega Satiemania Zdenka Gašparovića. Surogat na toj „vječnoj ljestvici“ dijeli visoko treće mjesto s filmom Idu dani, Nedeljka Dragića. I to je mala božja kazna Vukotiću, jer je baš on spriječio Dragića da za taj film također dobije Oscara. Čitav svoj život Vukotić je proživio u Hrvatskoj. Djetinjstvo u Šibeniku, a potom u Zagrebu. Nije volio putovati i nikada nije položio vozački ispit, niti je završio fakultet. Nije govorio ni riječi engleskog, ali je izvrsno govorio češki i bio je veliki prijatelj čeških autora. Iako su ga se bojali, Vukotić se sedamdesetih polako povlači… Joško Marušić za Hereticu. Prilog Vide TV povodom dokumentarnog filma “Vude, ti si pobijedio“.