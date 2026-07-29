Miki je mio, ali Hayao gura svoj đir
Unutarnji rast umjesto jeftinog happy enda: Razlika između Miyazakija i zapadnjačke animacije
Slavni japanski animator Hayao Miyazaki odbija titulu “japanskog Walta Disneyja”. Iako cijeni klasičnu Disneyjevu animaciju, smatra da joj nedostaje emotivna složenost. Za razliku od zapadnjačkih animacija koje često teže jednostavnim ispunjenjima želja, “sretnim završecima” i brzom raspletu, Miyazaki prednost daje trodimenzionalnim likovima i njihovom duhovnom sazrijevanju. Priče gradi oko onoga što likovima uistinu treba, a ne onoga što žele. Prepoznatljiv po nestvarnim i mističnim svjetovima, Miyazaki naglasak stavlja na realistične ljudske karakteristike, svakodnevne trenutke i vizualne detalje poput vremenskih prilika koji odražavaju unutarnji razvoj njegovih junaka. Open Culture