Surogat za cijelu jednu generaciju

Velikom Vudu ne trebaju pretjerivanja kojih je provincijska literatura prepuna: da je on „otac“ Zagrebačke škole, „vođa“, „osnivač“, „najbolji, prvi i jedini“… Zagrebačka škola u svojoj kolekciji ima najmanje dvadesetak remek-djela, i brojni svjetski teoretičari često su o tom fenomenu pisali. No svi se oni uglavnom slažu da je najbolji i najvažniji film koji je u Zagrebu napravljen Don Kihot Vladimira Kristla, a odmah do njega Satiemania Zdenka Gašparovića. Surogat na toj „vječnoj ljestvici“ dijeli visoko treće mjesto s filmom Idu dani, Nedeljka Dragića. I to je mala božja kazna Vukotiću, jer je baš on spriječio Dragića da za taj film također dobije Oscara. Čitav svoj život Vukotić je proživio u Hrvatskoj. Djetinjstvo u Šibeniku, a potom u Zagrebu. Nije volio putovati i nikada nije položio vozački ispit, niti je završio fakultet. Nije govorio ni riječi engleskog, ali je izvrsno govorio češki i bio je veliki prijatelj čeških autora. Iako su ga se bojali, Vukotić se sedamdesetih polako povlači… Joško Marušić za Hereticu. Prilog Vide TV povodom dokumentarnog filma “Vude, ti si pobijedio“.


Tuškanac u znaku animea: Čarolija Ghiblija stiže u Zagreb

Program Tuškanac u gostima u listopadu donosi u Zagreb 16 remek-djela Studija Ghibli, od prvih radova Hayaa Miyazakija i Isaa Takahate do najnovijeg hita Dječak i čaplja. Projekcije će se održavati u nekadašnjem kinu Kozara, danas Centru za kulturu Histrionski dom. Publika će imati rijetku priliku gledati klasike poput Mog susjeda Totora, Groblja krijesnica, Princeze Mononoke i Avanture male Chihiro na velikom platnu, u ciklusu koji slavi četrdeset godina jedne od najutjecajnijih animacijskih kuća na svijetu. tportal

Japanski anime autori dijele mišljenja: AI kao spas – ili krađa talenta?

Iako japanski zakon dopušta korištenje zaštićenih djela za treniranje AI bez dozvole autora, 94% umjetnika strahuje za svoja prava i poslove. Anime industrija već koristi AI, primjerice u projektu „Blizanke Hinahima“, kako bi smanjila troškove i kompenzirala manjak radne snage. Dok legendarni Miyazaki AI naziva “uvredom za život”, drugi ga vide kao korisnu alatku. Japanska kultura tehnološki je otvorenija, ali debata ostaje: je li AI pomoćnik – ili prijetnja kreativnosti? DW

‘Gospodar prstenova: Rat Rohirrima‘: Međuzemlje izlazećeg sunca

Animirani film otkriva legendu o Helmovoj klisuri, Billy Boyd i Dominic Monaghan (hobiti Pippin i Merry u Jacksonovoj “LOTR” trilogiji) posuđuju glasove dvojici orki koji kradu prstenove, a pojavljuje se i zli čarobnjak Saruman s glasom pokojnog Christophera Leeja (njegov audiozapis iz serijala ponovno je korišten uz dopuštenje obitelji). Znakovite su i rečenice “Što će Mordoru uopće prstenovi?” i “Čarobnjak (Gandalf) ima pitanja o orcima i prstenovima koje su krali”. No, u tome i jest problem s “Ratom Rohirrima”, kao i s “Prstenovima moći”. Animirani spektakl razapet je između “sword&sorcery” mitologije uspostavljene u Tolkienovim romanima/Jacksonovim filmovima i vlastitog pristupa njihovu nasljeđu, uz tržišni diktat feminizma da ovaj put glavni lik bude ženski (“hrabra i svojeglava” Hera), s obzirom na to da su žene dosad bile sporedne, od spomenute Eowyn do vilenjakinja Galadriel i Arwen. Treba pozdraviti što je film animirani kao što je to, na primjer, bio izvrsni “Gospodar prstenova” Ralpha Bakshija iz 1978., premda je animacija ovdje drukčija. Marko Njegić za Slobodnu

Šest naslova dugometražnih animiranih filmova koji se natječu za nagradu na Animafestu

Nakon konkurencije kratkometražnih, Vizkultura predstavlja i naslove koji će biti prikazani u Velikom natjecanju dugometražnog filma. Prikazat će se šest žanrovski, stilski i tehnički raznolikih djela od kojih su neka već primila najprestižnije animacijske nagrade. Iako se nominalno otvaraju publici različita ukusa, radovi dijele cjelovit senzorni doživljaj, kinematografsku raskoš koju je nužno iskusiti u tami kinodvorane.

znanstvenofantastični anime Feniks: Sjećanje na cvijet adaptacija je priče iz nedovršenog ciklusa mangi Hi no Tori legendarnog Osamua Tezuke koji ga je smatrao svojim životnim djelom. Redatelju Shojiru Nishimiju, koji je rana iskustva stjecao na klasiku Akira, a stil formirao oko atraktivnih akcijskih prizora i iznimno fluidne animacije, ovo je drugi dugometražni film. Kao i predložak, film istražuje teme života, smrti, sjećanja i međuljudskih odnosa u kontekstu humanog i kozmičkog vremena.

Pelikan plava, film Lászla Csákija o grupi mladih krivotvoritelja željezničkih karata tematizira otvaranje granica i čežnju za putovanjem nakon pada komunizma u Mađarskoj. Riječ je o dugometražnom animiranom dokumentarcu (prvom u mađarskoj povijesti) temeljenom na audiozapisima trojice protagonista i drugih svjedoka.

Sultanin san Isabel Herguere naslonjen je na istoimenu dulju pripovijetku bengalske spisateljice i aktivistice Begum Rokeye Hossain koja je 1905. zamislila feminističku, tehnološki naprednu utopiju Ladyland inverzne rodne segregacije u kojoj su muškarci zatvoreni u kuće, a žene vladaju svijetom na temeljima znanosti, obrazovanja i zdravog razuma.

Široko i Kraljevstvo vjetrova, francusko-belgijski film Benoîta Chieuxa, raskošna je obiteljska bajkovita fantazija koja je svojim maštovitim svjetotvorstvom i likovima zaslužila Nagradu publike Annecyja. Nadrealistička logika i onirizam te povremena psihodelična estetika neke su kritičare podsjetili na klasike Žuta podmornica Georgea Dunninga i Fantastični planet Renéa Lalouxa, ali za razliku od njih ovaj je film u potpunosti prilagođen i mlađim uzrastima jer je mašta, uz sestrinsku ljubav i iscjeliteljsku moć pripovijedanja, tema djela.

Linda želi pile! Sebastiena Laudenbacha i Chiare Malte, pobjednik Annecyja, također je prilagođen mlađim uzrastima. U središtu komične fabule jurnjava je za kokoši od koje samohrana majka želi kćeri napraviti omiljeno jelo koje je sjeća na oca. Bogat ansambl likova (bedasti policajac, zaljubljeni kamiondžija pjesničke duše i zločesta trenerica joge) francuskog grada u kojem se upravo zbiva štrajk doprinosi realističkoj ambijentaciji, ali i najboljem francuskom humoru situacije.

Adam se polako mijenja, kanadski coming of age film s kojim je Joël Vaudreuil slavio na A festivalu u Ottawi temelji se na karikaturalno-grotesknom, relativno minimalističkom stilu pomalo nalik Beavisu i Buttheadu i crnom humoru postvarenih metafora priče o tinejdžeru čije se tijelo mijenja u skladu sa zlonamjernim bakinim komentarima i vršnjačkim nasiljem. Raspored programa

Daniel Šuljić: Hrvatska scena animiranog filma je živahna

Po kategorijama, za Veliko natjecanje kratkometražnog filma, od 900 prijava uvršteno je 35 filmova ili četiri posto; za hrvatsko, od 48 prijava, 22 filma; za međunarodno studentsko, od 850 prijava, 42 filma. Dakle, sveobuhvatan pregled onoga što se događa na globalnoj sceni u animaciji. Dodajmo tome i podatak od čak 27 svjetskih premijera, od čega sedam u Velikom natjecanju dugometražnog filma. Imamo puno mladih autora, pri čemu posljednjih godina autorice snažno prevladavaju.

Pokazuje se i da je konkurencija za ulazak u Natjecanje hrvatskog filma velika, pa je to i veliki uspjeh Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu – rekao je u razgovoru za Novosti umjetnički ravnatelj Animafesta, usput prokomentiravši i druge trendove, poput politike, ali i umjetne inteligencije u stvaranju animiranih filmova: Radi se o još jednom alatu koji neke stvari olakšava i ubrzava, ali ima i ozbiljna ograničenja. Na kraju dana važno je je li neki film zanimljiv ili nije. Fascinacija samom slikom i izgledom tih filmova potrošila se vrlo brzo, tako da film treba imati u sebi nešto više od same nove tehnologije.

Dobitnik nagrade za životno djelo Animafesta: Moj rad je refleksija horora i onoga što se događalo, kako su ljudi bili tretirani

Phil Mulloy je u animaciju jkrenuo kasnih 1980-ih jer mu je taj medij nudio mogućnost potpune slobode i autonomije u gradnji vlastitih svjetova. Ugled je stekao animirajući za MTV, a afirmirao serijalom filmova “Kauboji” (1991.), poigravajući se ikonografijom i poetikom vesterna. Jednako uspješan bio je u serijalu animiranih filmova “Deset zapovijedi” (1994.-96.), temeljenom na Bibliji, kao i apsurdističkoj i mračnoj trilogiji “Netolerancija” (2000.-2004.), naslonjenoj na znanstvenu fantastiku. Dobitnik je mnogih međunarodnih nagrada, uključujući Grand Prix Animafest Zagreb (za “Endgame” 2016. godine). Nagrada Animafesta Zagreb za životno djelo će mu biti uručena na svečanom otvaranju Animafesta. Mulloyju je s 20 filmova posvećen i središnji retrospektivni program Majstori animacije. Animafest Zagreb 2024 ugostit će od 3. do 8. lipnja na nizu zagrebačkih lokacija više od 300 filmova, koji daju presjek aktualnih događanja na svjetskoj animacijskoj sceni. HRT

Studio Ghibli posljednji Miyazakijev film pustit će bez trailera i promotivnih materijala

How Do You Live? trebao bi biti objavljen u Japanu 14. srpnja, ali fanovi i gledatelji nisu potpuno lišeni informacija. Studio Ghibli, produkcijska kuća filma, objavila je poster za njega u prosincu, a Miyazaki je otkrio neke detalje o filmu u intervjuu iz 2017., rekavši da je inspiriran istoimenim romanom iz 1937. No, nije izravna adaptacija. Miyazaki na filmu radi od 2016. godine, nakon što je najavio odlazak u mirovinu. Guardian

Animafest – Nadahnuta ostvarenja i autentične priče

Na 12 lokacija predstavit će se više od 300 filmova. Središnja je tema ona koja se mjesecima provlači kroz naše živote – umjetna inteligencija. HRT… Ovogodišnje Veliko natjecanje dugometražnog filma donosi niz snažnih i nadahnutih ostvarenja, autentične priče i visokoproducirane naslove koji svjedoče o sve većoj vitalnosti svjetske animacijske scene. Vizkultura