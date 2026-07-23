10 odličnih animiranih filmova koji su prošli test vremena - Monitor.hr
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Kad crtići nisu samo za djecu (ili za nas koji to nismo prestali biti)

10 odličnih animiranih filmova koji su prošli test vremena

  • The Prince of Egypt (1998.) – Prekrasan i vizualno impresivan 2D animirani film s antologijskom glazbom Hansa Zimmera. Odlikuje ga zrela i ozbiljna priča koja ne podcjenjuje inteligenciju mlađe i starije publike
  • Up (2009.) – Pixarovo emotivno remek-djelo o ljubavi, gubitku i prihvaćanju prošlosti. Njegov čuveni uvodni dio slovi za jedan od najdirljivijih i najsnažnijih početaka u povijesti animiranih filmova, ako ne i šire
  • Zootopia (2016.) – Iako je riječ o zabavnom i duhovitom obiteljskom filmu sa životinjama, hrabro progovara o dubokim i društveno važnim temama poput diskriminacije i predrasuda
  • Coraline (2009.) – Vrhunac stop-motion animacije koji maestralno kombinira jezivu, mračnu atmosferu s dubokim emocijama. Film istražuje složene obiteljske odnose i opasnosti nepromišljenih želja
  • WALL-E (2008.) – Kroz priču o simpatičnom robotu na napuštenoj Zemlji, Pixar šalje snažnu i upozoravajuću poruku o ekologiji, zagađenju i ljudskoj ovisnosti o tehnologiji.
  • Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018.) – Film koji je revolucionarizirao animacijsku industriju svojim inovativnim vizualnim stilom i stripovskom estetikom. Uz vizualno savršenstvo, donosi iznimno emotivnu i poticajnu priču.
  • The Incredibles (2004.) – Film o superjunacima koji iskreno i realistično prikazuje obiteljske dinamike, bračne probleme i krizu srednjih godina. Sve je to zapakirano u vrhunsku akciju s glazbom u stilu Jamesa Bonda.
  • Shrek (2001.) – DreamWorksova genijalna dekonstrukcija klasičnih bajki koja je ponudila savršen spoj odraslog i dječjeg humora. Film je dokazao da animirani obiteljski filmovi mogu biti nepredvidljivi i rizični
  • Ratatouille (2007.) – Mnogima omiljeno Pixarovo djelo smješteno u Pariz s inspirativnom porukom da svatko može stvoriti nešto sjajno, bez obzira na porijeklo. Film vizualno fascinira, a prikazi hrane doslovno tjeraju suze na usta
  • The Iron Giant (1999.) – Dirljiva i bezvremenska priča o prijateljstvu dječaka i divovskog robota koja istražuje teme slobodne volje i osobnog izbora

Collider


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