Zovu li mu i roditelje na informacije?
Upisao studij 1998. godine: Sada je tužio faks jer su mu dali rok da ga završi
Izvanredni student V.K., upisan 1998., uspješno je na sudu osporio odluku Pravni fakultet u Zagrebu kojom su starijim studentima nametnuti rokovi za završetak studija temeljem novog zakona. Visoki upravni sud presudio je da se odluka ne može primjenjivati na studente upisane prema starim pravilima, koja nisu ograničavala trajanje studija. Ipak, presuda djeluje samo ubuduće, pa ostaje nejasno hoće li se status vratiti onima koji su već izgubili pravo studiranja. Spor dodatno dobiva na težini jer su dekan Ivan Koprić i rektor Stjepan Lakušić protukandidati na izborima za čelno mjesto Sveučilišta. Srednja