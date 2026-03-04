Upisao studij 1998. godine: Sada je tužio faks jer su mu dali rok da ga završi - Monitor.hr
Danas (19:00)

Zovu li mu i roditelje na informacije?

Upisao studij 1998. godine: Sada je tužio faks jer su mu dali rok da ga završi

Izvanredni student V.K., upisan 1998., uspješno je na sudu osporio odluku Pravni fakultet u Zagrebu kojom su starijim studentima nametnuti rokovi za završetak studija temeljem novog zakona. Visoki upravni sud presudio je da se odluka ne može primjenjivati na studente upisane prema starim pravilima, koja nisu ograničavala trajanje studija. Ipak, presuda djeluje samo ubuduće, pa ostaje nejasno hoće li se status vratiti onima koji su već izgubili pravo studiranja. Spor dodatno dobiva na težini jer su dekan Ivan Koprić i rektor Stjepan Lakušić protukandidati na izborima za čelno mjesto Sveučilišta. Srednja


Slične vijesti

30.05.2025. (16:00)

Vjerujem, cijenjena glavo, da si i učio pravo

Jergović: Zašto se Pravni fakultet u Zagrebu ne oglašava o tome što Ivan Turudić ne zna što je govor mržnje?

Nije lako povjerovati da je netko stvarno završio pravni fakultet, a da ne zna što je “govor mržnje”, ili da nema takvih kognitivnih sposobnosti da iz onoga što piše u Kaznenom zakonu zaključi da nije žrtva govora mržnje ako mu se kaže da sudjeluje u predizbornoj kampanji HDZ-a, da zloupotrebljava instituciju glavnoga državnog odvjetnika, ili da je, primjerice, neobrazovan, glup, neotesan itd. Ono što je izgovorio Turudić pripada govoru neukih desnih ekstremista, kada reagiraju na pokušaje javnosti da im ospori pravo na rasizam i diskriminaciju drugih i drukčijih. On, kao ni oni, niti zna što pojam “govor mržnje” znači, niti ga to zanima, a općenito ih, njih i njega, ne zanima što znače pojedine riječi hrvatskoga jezika, budući da se služe uglavnom samo prijetnjama, psovkama, uvredama i zastrašivanjima. Ali nije Ivan Turudić u ovom slučaju problem. Problem su, čini mi se, profesori iz one lijepo renovirane zgrade kod Hrvatskog narodnog kazališta, kod kojih je Turudić, navodno, studirao. S izuzetkom profesorice kaznenog prava Maje Munivrane, oni šute kao da im je netko i uši i usta olovom zalio. Miljenko Jergović za svoj blog.

01.09.2021. (20:30)

Anđeli i demoni

Kako je Pravni fakultet postao katoličkiji od katoličkog?

Dubravka Hrabar, bivša dekanica zagrebačkog Pravnog fakulteta, voditeljica Katedre za obiteljsko pravo, više puta se pokazala kao štovateljica Željke Markić i udruge U ime obitelji, osim toga je i članica uprave Centra za obnovu kulture u kojem se pod vodstvom Stjepe Bartulice već godinama okupljaju hrvatski katolički konzervativci. Hrabar je također snažno podupirala nastojanja da se onemogući izjednačavanje prava pripadnika LGBT&Q s ostalima u društvu. U medijima i na političkoj sceni jednu od većih uzbuna izazvala je 2017. kada je pokušala progurati ultrakonzervativan Obiteljski zakon, a kritizirala je Istanbulsku konvenciju te bila jedna od potpisnika izjave kojom se u lipnju kritizirao Izvještaj hrvatskog europarlamentarca Freda Matića. Index