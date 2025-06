Podmetneš mu nogu, a on je preskoči

Istraživači Instituta Kennedy Krieger i Sveučilišta Nottingham Trent razvili su jednominutnu video igru koja vrlo precizno razlikuje djecu s autizmom od onih s ADHD-om ili bez poremećaja. Alat zvan Computerized Assessment of Motor Imitation (CAMI) koristi tehnologiju praćenja pokreta za procjenu vještina motoričke imitacije. CAMI uspješno razlikuje djecu s autizmom od djece bez poremećaja u mentalnom razvoju s 80 % točnosti, a autizam od ADHD-a u 70 % slučajeva, pokazali su rezultati eksperimenta objavljeni u časopisu The British Journal of Psychiatry. Bug