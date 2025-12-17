Igra rokenrol, cijela Arena

Slovenska industrial grupa Siddharta i Damir Urban, snimili su zajednički single ‘Strele v maju’. Single se nalazi na Siddhartinom albumu ‘Ultra’ koji će za hrvatsku publiku objaviti Dancing Bear records u petak 26. veljače.

Singl “Strele v maju” preslušajte na Deezeru.

Siddharta je prošlu godinu zaokružila s impresivnih dva desetljeća rada i s bogatim te značajnim prisutstvom na sceni. Veliku obljetnicu proslavili su s dva albuma, ‘Infra’ I ‘Ultra’.

‘Infra’, prvi od dva slavljenička albuma objavljen je u ljeto 2015. godine za slovensku etiketu Nikka, dok je to u Hrvatskoj učinio Dancing Bear Records. S albuma je tada skinut singl Ledena koji je još jednom potvrdio Siddhartin status velikih. Kako se slavlje nastavilo, Siddharta je u studenom 2015. objavila nastavak priče tj. drugi album naslovljen “Ultra” koji će napokon biti objavljen i u Hrvatskoj, i to 26. veljače kada će biti pušten u prodaju u Dancing Bear CD shopovima.

Album “Ultra” donosi 10 pjesama, i upravo je s njega skinut singl “Strele v maju” (feat. Urban). U tom singlu lako ćete prepoznati Urbanov snažan vokal koji ga je uz sličnu percepciju svijeta, doba i aktualnih događanja i spojio sa Siddhartom.

Pjevač Siddharte Tomi M. i Damir Urban u “Strelama v maju” pričaju isti jezik pod istim nebom.

Albume “Infra” i “Ultra” su članovi benda snimili u Studiu 13, vlastitom studiju u Ljubljani, a nakon 16 godina producentske palice se opet prihvatio Dejan Radičević.

Povodom 20. rođendana, bend je u ponedjeljak 15.02. održao cjelovečernji live koncert na RTV Slovenija. Arhivsku snimku cijelog koncerta možete pogledati ovdje.

Koncertnu promociju albuma ‘Infra’ I ‘Ultra’ Siddharta će održati 24. ožujka u Tvornici Kulture. Ulaznice su puštene u prodaju po cijeni od 55 kn/70 kn (na dan koncerta).