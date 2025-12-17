Urban i četvorka nastupili u rasprodanoj Areni Zagreb - Monitor.hr
Igra rokenrol, cijela Arena

Urban i četvorka nastupili u rasprodanoj Areni Zagreb

Urban&4, uz pratnju gudačkog kvarteta, proslavili su tri desetljeća zajedničkog rada, prijateljstva i glazbe, naglašavajući zajedništvo s publikom koja traje više od četiri desetljeća. Setlista je donijela presjek njihove karijere, ali i posebna poslastica za dugogodišnje fanove bila je ta da su se na repertoaru su se našle i pjesme koje se rijetko izvode uživo. Kao gost je na binu izašao Gibonni… tportal, VečernjiIndex


14.11.2022. (00:00)

"Ali ti si previsoka, preširoka da bi u okvir stala, previsoka, preširoka da bi se podrezala"

Damir Urban i Mile Kekin predstavili slikovnice: “Ludi Škarpa” kojeg se svi boje i “Mala” koja ne stane ni u jedan okvir

Damir Urban

Glazbenik Damir Urban u sklopu Interlibera održao je promociju slikovnice „Ludi Škarpa“ objavljene u nakladi Croatia Recordsa. „Ludi škarpa“, inače je pjesma s Urbanova posljednjeg albuma „Lipanj, srpanj, kolovoz“, na kojoj njegovo pjevanje prate dječji glasovi, pitajući se „A tko je on, taj ludi Škarpa”. Ideja za slikovnicu potekla je od Urbanovog danas sedmogodišnjeg sina Istoka Zole, koji je strastveni crtač. Inače, autor ilustracija za „Ludog Škarpu“ je poznati domaći ilustrator Tomislav Torjanac, najpoznatiji po sjajnim ilustracijama za „Grgu Čvarka“ i „Kako živi Antuntun“. Torjanac je ilustrator i slikovnice jednog drugog poznatog glazbenika, Mile Kekina, koja je također predstavljena na Interliberu. Kekinova slikovnica zove se „Mala“ i objavljena je u nakladi Profila, a, kako kaže Kekin, ona potiče na razmišljanje i zauzimanje kritičkog stava prema stereotipima vezanima uz izgled i društveno prihvatljivo ponašanje, posebno djevojčica od kojih se traži da uvijek budu savršeno lijepe. Lupiga

27.10.2021. (12:00)

Sve ribe se pitaju tko je ludi Škarpa

Jergović: Damir Urban, vrijeme mjereno pjesmama s ploča

Prođe li jednom i ova kuga, kao što su prošle sve kuge kroz ljudsku povijest, ili se naviknemo na nju, kao što smo se navikli na sve kugi inferiorne infekcije, koje nailaze sezonski i nikad ne iščeznu, u općoj pustoši koja će ostati iza naših uvelike kolektiviziranih strahova, zloupotrijebljenih od čudovišta globalne ekonomije, ostat će, vjerujem, nekoliko dobrih knjiga, pripovijetki, romana i pjesničkih zbirki, možda i neki film, sjećanje na televizijsku emisiju, serijal novinskih članaka, poneka objava rijetkih fejsbučkih genija, te pjesme to dvoje-troje osjetljivijih ljudi, koji nam čuvaju iluziju da se vrijeme ne mjeri godinama, danima ili minutama, nego se mjeri pjesmamapiše Miljenko Jergović o novom albumu Damira Urbana.

05.10.2021. (15:00)

'Veliko finale Urbana kakvog znamo od Žena dijete'

Urban&4 – Lipanj, srpanj, kolovoz: Vrhunac “urbanizma”

Kao i uvijek kad je Urban u pitanju treba biti strpljiv. Treba najprije strpljenje da bi se pomno preslušao dvostruki album koji traje 80+ minuta. Valja svaku skladbu – čak i kad je na djelu urbanovski minimalizam – poslušati barem nekoliko puta da bi se rastvorila u svoj svojoj punoći pa zatvorenih očiju slušati tekst koji je – pogađate – i ovdje apstraktan, ‘zakučast’ i – mada manje nego li ikad ranije – kriptičan. Najkraće rečeno, za album ‘Lipanj, srpanj, kolovoz’ treba vam sve ono što je odavno odbacio svaki slušatelj formatiranih radija ili prosječan konzument glazbene digitalije i streaming servisa. No sve je to, baš kao kod svih velikih albuma, vrijedno truda. Jer ‘trud’ je zapravo užitak a preslušavanje albuma nalik odmatanju željenog rođendanskog dara koji se krije između debelih slojeva ukrasnog papira ili pak staniola iza kojeg se nalazi slasna čokolada. Zlatko Gall za Mixer.

05.09.2021. (01:00)

Prva verzija, ujedno i finalna

KUC, KUC!: Urban ima novi spot

O samoj tematici pjesme ne bih previše govorio. Vjerujem da je njena priča dovoljno jasna i nema je potrebe dodatno objašnjavati slušateljima. Milica je, po meni, napravila predivan spot koji prati pjesmu. Nakon razgovora s njom o tome kakav bi uopće trebao biti spot koji će vizualno ispratiti pjesmu, odlučio sam se povući i prepustiti joj mogućnost da stvari u potpunosti istjera na svoj način, kaže Urban o pjesmi s nadolazećeg albuma Urban&4 “Lipanj, srpanj, kolovoz”. Svaka od žena koja se u spotu pojavljuju utjelovljuju i snagu i krhkost žena, one su dale spotu i svoje intimne priče, ali i simbolički i univerzalno progovorile u ime svih nas. Lupiga

17.02.2016. (23:50)

Slovenska industrial grupa Siddharta i Damir Urban, snimili su zajednički single ‘Strele v maju’. Single se nalazi na Siddhartinom albumu ‘Ultra’ koji će za hrvatsku publiku objaviti Dancing Bear records u petak 26. veljače.

Singl “Strele v maju” preslušajte na Deezeru.

Siddharta je prošlu godinu zaokružila s impresivnih dva desetljeća rada i s bogatim te značajnim prisutstvom na sceni. Veliku obljetnicu proslavili su s dva albuma, ‘Infra’ I ‘Ultra’.

‘Infra’, prvi od dva slavljenička albuma objavljen je u ljeto 2015. godine za slovensku etiketu Nikka, dok je to u Hrvatskoj učinio Dancing Bear Records. S albuma je tada skinut singl Ledena koji je još jednom potvrdio Siddhartin status velikih. Kako se slavlje nastavilo, Siddharta je u studenom 2015. objavila nastavak priče tj. drugi album naslovljen “Ultra” koji će napokon biti objavljen i u Hrvatskoj, i to 26. veljače kada će biti pušten u prodaju u Dancing Bear CD shopovima.

Album “Ultra” donosi 10 pjesama, i upravo je s njega skinut singl “Strele v maju” (feat. Urban). U tom singlu lako ćete prepoznati Urbanov snažan vokal koji ga je uz sličnu percepciju svijeta, doba i aktualnih događanja i spojio sa Siddhartom.

Pjevač Siddharte Tomi M. i Damir Urban u “Strelama v maju” pričaju isti jezik pod istim nebom.

Albume “Infra” i “Ultra” su članovi benda snimili u Studiu 13, vlastitom studiju u Ljubljani, a nakon 16 godina producentske palice se opet prihvatio Dejan Radičević.

Povodom 20. rođendana, bend je u ponedjeljak 15.02. održao cjelovečernji live koncert na RTV Slovenija. Arhivsku snimku cijelog koncerta možete pogledati ovdje.

Koncertnu promociju albuma ‘Infra’ I ‘Ultra’ Siddharta će održati 24. ožujka u Tvornici Kulture. Ulaznice su puštene u prodaju po cijeni od 55 kn/70 kn (na dan koncerta).

31.12.2015. (17:58)

“Taj me je koncert koštao poprilično živaca”

Urban o live albumu: Odlučili smo ne raditi nikakve kompromise

“Činilo mi se nepošteno prema publici koja nas već godinama prati prikazati se te večeri drugačijima nego što jesmo i pokušati se pretvoriti na jednu noć u veliki bend za velike dvorane. Glazba nije politika, a i ne mogu sve pjesme biti zabavne i vesele. No, veliki prostor nam je, za razliku od klubova, dao mogućnost da dodatno uredimo binu, stavimo veliki ekran i dovedemo drage goste. One koji su se na koncert došli isključivo zabaviti, ubiti bukom uši, alkoholizirati se i staviti mozak u stanje mirovanja te večeri, bojim se, nismo zadovoljili”, kaže Damir Urban o dvostrukom albumu ‘Live 2015’ snimljenom u Domu sportova 21. veljače, na najvećem nastupu solističke karijere. Jutarnji

30.11.2015. (12:15)

Iskrenošću u glavu

Damir Urban: Ne osjećam strah otkad govorim ono što mislim

“Onog trenutka kad sam odlučio pričati ono što mislim i izreći ono što osjećam prestao sam brinuti što ću uopće reći jer je mogućnost pogreške mala. Ne za reći nešto krivo, nego vrlo je teško da će te netko uhvatiti u laži ako govoriš istinu”, priča Damir Urban povodom Pozitivnog koncerta i izlaska dvostrukog live albuma. Kaže kako je pjesmu ‘Aroma Satanica’ izostavio s albuma jer je “zvučala predobro da bi bila na albumu… stvorila se određena magija koju zapravo ne bih htio objaviti”. Stavio je, međutim, pjesme ‘Moja voda’ i ‘Svijet za nas’ iako misli da “postoje situacije gdje pjesma postane veća od izvođača… ta pjesma zapravo uguši izvođača”. Zašto je stavio slona na jedan, a mamuta na drugi album: “Divna je i priča o njima da u jednom trenutku kad shvate da im se bliži kraj života čuvaju zadnju snagu za put na groblje slonova. Sami se upute svjesni da su dali što su imali dati i da je njihovo vrijeme prošlo”. Jutarnji

31.01.2015. (17:54)

Nema mjesta za njega

Damir Urban: Plaši me društvo u kojem buja nacionalizam

“Naravno da me plaši društveno i političko stanje u zemlji i budućnost, ali ne samo kod nas, nego i u Europi i u svijetu. Od Afrike koja grca u ratovima, preko odnosa Rusije i Amerike do Europe koja je potpuno pod američkom dominacijom. To što se u Hrvatskoj događaju određene promjene i što buja nacionalizam nije ništa drugačije od onog što se događa u ostalim europskim zemljama tako da ni ne znam kamo bih otišao i u ovom trenutku ne vidim nijedno sigurno mjesto”, kaže Damir Urban. Večernji