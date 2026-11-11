Uzdržavanje nemoćnih roditelja može biti zakonska obveza punoljetne djece - Monitor.hr
Danas (17:00)

Treba vratiti dug iz djetinjstva

Uzdržavanje nemoćnih roditelja može biti zakonska obveza punoljetne djece

Tekst s portala Srednja.hr donosi razmišljanja učenika i studenata o zakonskoj i moralnoj obvezi uzdržavanja starijih članova obitelji. Dok jedni smatraju da briga za nemoćne roditelje i bake/djedove vraća dug za pruženu ljubav i skrb u djetinjstvu, drugi ističu kako su mladi preopterećeni vlastitim obvezama te da zahtjevnu njegu treba prepustiti stručnjacima. Većina se slaže da obveza ovisi o kvaliteti odnosa u djetinjstvu, pri čemu zlostavljanje ili zanemarivanje opravdava izostanak skrbi, dok neki naglašavaju važnost opraštanja. No, Obiteljski zakon je jasan: punoljetno dijete je dužno uzdržavati roditelja nesposobnog za rad koji nema dovoljno sredstava za život. Oslobođenje je moguće ako roditelj bez opravdanog razloga nije uzdržavao dijete.


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