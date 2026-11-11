Treba vratiti dug iz djetinjstva

Autori kampanje Deutsche Telekoma “A Message from Ella” poslužili su se samo jednom fotografijom devetogodišnje djevojčice Elle koju su roditelji podijelili na društvenim mrežama te uz pomoć stručnjaka za AI tehnologiju kreirali njezinu deepfake, odraslu verziju. Ella, sad mlada djevojka, svojim se šokiranim roditeljima obratila putem videa (zastrašujuće stvarnog) i pokazala im kako AI može ukrasti i zloupotrijebiti njen identitet.

Istraživanja su pokazala da do pete godine svako prosječno dijete ima čak 1,5 tisuća svojih fotografija i/ili videa objavljenih negdje u virtualnom svijetu, a da za taj sadržaj nisu dala pristanak. Njega su objavile osobe kojima najviše vjeruju i koje im doista žele dobro – njihovi roditelji. Također, stručnjaci predviđaju da će do 2030. dvije trećine slučajeva krađe identiteta uključivati sadržaj koji je dobrovoljno podijeljen s online zajednicom. Zbog tog bezbrižnog ‘sharentinga‘ roditelji nehotice izlažu svoju djecu podatkovnim brokerima, hakerima, pedofilima i drugim zlonamjernim pojedincima. Lider