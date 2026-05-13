Da bi bili spremni za život ,trebaju i sami proći nešto
Projekt “Stakleno zvono”: Kako neki roditelji prevelikom ljubavlju ‘koče’ vlastitu djecu
Suvremeni roditelji, najčešće polazeći od vlastitih iskustava u prošlosti, znaju upasti u zamku pokušaja pretjerane zaštite svoje djece (tzv. OCE – overprotective childhood experiences). U želji da spriječe svaki stres, roditelji djeci uskraćuju priliku za razvoj otpornosti i samokontrolu. Rezultat su “propali” razvojni miljokazi: djeca koja ne podnose nelagodu, izbjegavaju školu i povlače se u digitalnu izolaciju. Autori upozoravaju da izbjegavanje niskog intenziteta stresa zapravo stvara dugoročnu štetu. Prava autonomija ne dolazi od ispunjavanja svakog hira, već kroz vježbanje strpljenja i suočavanje s malim životnim trenjima. Zaključno, djetetu je za zdrav razvoj potreban “skela” odrasle osobe, a ne apsolutna sloboda bez granica. Kažu na Aeonu