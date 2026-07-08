Sve je manje plivača
Velika studija u Španjolskoj: Kvaliteta sperme u Asturiji dvostruko bolja nego u Madridu, okolišni toksini krivi za globalni pad plodnosti
Nova španjolska studija pokazuje da muškarci iz Asturije imaju gotovo dvostruko kvalitetniju spermu od onih iz Madrida. Istraživači ističu da same životne navike ne objašnjavaju ove razlike, već su ključni okolišni faktori izvan naše kontrole, poput zagađenja, mikroplastike i toksina. Na globalnoj razini, koncentracija spermija prepolovila se u posljednjih 50 godina, što potvrđuje da brzi pad nije genetski, već ekološki uvjetovan. Zbog narušenog muškog reproduktivnog zdravlja, danas se čak 15% do 17% parova suočava s neplodnošću, što uzrokuje velik porast potražnje za potpomognutom oplodnjom. Index
- Globalno pada i testosteron: od 1972. do 2019. razina testosterona pala je za 54 posto, a taj se trend nakon 2000. godine ubrzava. Dok dio stručnjaka smatra da bi pretilost, dijabetes i metabolički sindrom mogli objasniti do polovice tog pada, drugi naglašavaju utjecaj štetnih okolišnih kemikalija i klimatskih promjena. Index