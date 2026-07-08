Velika studija u Španjolskoj: Kvaliteta sperme u Asturiji dvostruko bolja nego u Madridu, okolišni toksini krivi za globalni pad plodnosti - Monitor.hr
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Sve je manje plivača

Velika studija u Španjolskoj: Kvaliteta sperme u Asturiji dvostruko bolja nego u Madridu, okolišni toksini krivi za globalni pad plodnosti

Nova španjolska studija pokazuje da muškarci iz Asturije imaju gotovo dvostruko kvalitetniju spermu od onih iz Madrida. Istraživači ističu da same životne navike ne objašnjavaju ove razlike, već su ključni okolišni faktori izvan naše kontrole, poput zagađenja, mikroplastike i toksina. Na globalnoj razini, koncentracija spermija prepolovila se u posljednjih 50 godina, što potvrđuje da brzi pad nije genetski, već ekološki uvjetovan. Zbog narušenog muškog reproduktivnog zdravlja, danas se čak 15% do 17% parova suočava s neplodnošću, što uzrokuje velik porast potražnje za potpomognutom oplodnjom. Index

  • Globalno pada i testosteron: od 1972. do 2019. razina testosterona pala je za 54 posto, a taj se trend nakon 2000. godine ubrzava. Dok dio stručnjaka smatra da bi pretilost, dijabetes i metabolički sindrom mogli objasniti do polovice tog pada, drugi naglašavaju utjecaj štetnih okolišnih kemikalija i klimatskih promjena. Index

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30.12.2024. (23:00)

Svi ju udišemo, ali nikad u tolikoj mjeri

Mikroplastika u zraku odgovorna za neplodnost i rak

Mikroplastika je komad plastike dimenzija ispod 5 milimetara, a sveprisutna je u okolišu. Svake godine tvrtke diljem svijeta proizvedu gotovo 460 milijuna metričkih tona plastike i ta brojka raste. Predviđa se da će do 2050. dosegnuti 1,1 milijardu tona. Glavni izvor plastike u zraku je vožnja. Trenje troši automobilske gume zajedno s površinom ceste, šaljući komadiće plastike u zrak. No, čini se da sva ta mikroplastika iz guma i otpada ozbiljno zagađuje zrak i doista uzrokuje zdravstvene probleme poput neplodnosti, raka i problema s plućima. A ono o čemu se već dugo priča, sad je potvrđeno metaanalizom 3000 studija koje nedvosmisleno pokazuju da bi te mikroskopske plastične čestice u zraku doista mogle pridonijeti i muškoj i ženskoj neplodnosti, otkrivaju istraživači Kalifornijskog sveučilišta u San Franciscu. Bug

17.09.2023. (10:00)

Od mnoge djece se skriva da su tako začeta, pogotovo u ruralnim krajevima

Prvi Hrvat začet umjetnom oplodnjom idući mjesec slavi 40. rođendan

Prvi Hrvat začet umjetnom oplodnjom uskoro slavi 40. rođendan

Robert Veriga, prvo dijete začeto izvantjelesnom oplodnjom u Petrovoj bolnici u Zagrebu, idući će mjesec napuniti 40 godina, a od tada do danas u Hrvatskoj je medicinski potpomognutom oplodnjom rođeno oko 40.000 djece. Svake se godine u Hrvatskoj rodi gotovo sto prvih razreda zahvaljujući medicinski potpomognutoj oplodnji, istaknula je voditeljica Odjela za medicinski potpomognutu oplodnju u klinici u Petrovoj Dinka Pavičić. Uzroke rastuće neplodnosti u Hrvatskoj dr. Velimir Šimunić vidi u odgađanju rađanja kod žena, ali i u rastućoj muškoj neplodnosti koja je postala dominantna i na koju otpada 53 do 55 posto svih uzroka neplodnosti u Hrvatskoj. Pretpostavlja se da je uzrokuju nezdrave životne navike, loša prehrana, stres i utjecaji iz okoline, poput zračenja, raznih kemikalija i estrogena u prehrani i sl. Tabuizacija neplodnosti i postupka potpomognute oplodnje u Europi i Hrvatskoj je krajnje neprimjerena i neetična, upozorili su stručnjaci. Index

11.09.2023. (22:00)

Program za neplivače

Neplodnost kod muškaraca: Koji su glavni uzroci i kako AI može pomoći

S obzirom na to da se broj spermija upola smanjio u posljednja četiri desetljeća, neplodnost postaje sve veći problem. Čimbenici koji stoje iza pada muške plodnosti navodno uključuju sve od zagađenja i pušenja do loše prehrane, nedovoljno tjelovježbe i previše stresa. Neplodnost pogađa sedam posto muške populacije. Sada bi umjetna inteligencija (AI) mogla pomoći u rješavanju tog problema. Novi softver može uočiti spermu u uzorcima uzetih od neplodnih muškaraca tisuću puta brže od stručnog para očiju. Osmišljen je da bi pomogao muškarcima koji uopće nemaju sperme u ejakulatu, što je stanje poznato kao neopstruktivna azoospermija (NOA). Obično se u tim slučajevima mali dio testisa kirurški ukloni i odnese u laboratorij, a embriolog ručno traži zdravu spermu, piše BBC. Tportal

06.09.2021. (18:00)

Children of Men - jel to doista naša budućnost?

80.000 parova u Hrvatskoj ima problem s neplodnošću, a problem će samo rasti, i kod nas i u svijetu

Oko 17 posto parova u Hrvatskoj neplodno je, a to znači da problem s prirodnom reprodukcijom ima oko 80.000 parova u zemlji, piše u ponedjeljak Večernji list.<, a prenosi dalje Hina/Novi list. Liječi ih se oko 10.000 godišnje, a oko polovice njih ne registrira pravodobno taj problem, ukazuje ginekolog prof. Velimir Šimunić. “Neplodnost je globalno i u Hrvatskoj u neprestanom porastu. Predviđa se da će za deset godina u većem dijelu svijeta neplodno biti oko 30 posto parova. Žene u Hrvatskoj rađaju prvo dijete prosječno s 29,4 godine, a sve češće nakon 30. ili 35. Žena se rađa s konačnim brojem jajnih stanica koje se ne mogu obnavljati. Već s 32 godine počinje opadati plodnost za 5 posto godišnje, a nakon 38. i 15-20 posto na godinu. U četvrtoj deceniji sve su češće i bolesti koje mogu oštetiti reproduktivne organe. Par s više od 41 godine pet puta teže i sporije postiže trudnoću. Tada su i češći pobačaji. Nekada se smatralo da su neplodne žene, međutim danas je sve češća muška neplodnost. Danas je plodnost muškaraca za 50 posto niža nego prije 50 godina. U praksi, uzroci neplodnosti su 30 posto sa ženske strane, 30 posto s muške, a 30 posto udruženi. Deset do 20 posto uzroka ostaje nepoznato.” (Usput, distopijski film Children of Men je baziran na knjizi P. D. Jamesa iz 1992., a radnja je smještena baš u 2021. godinu u Velikoj Britaniji koja je suočena s masovnom neplodnošću.)

11.04.2019. (19:30)

Puno majki - zdravo dijete

Grčka: Rođena beba s troje roditelja

U Grčkoj je rođena beba s troje roditelja, a na oplodnji su bili radili grčki i španjolski liječnici koji su uzeli jajašce majke, spermij oca i još jedno jajašce, donatorke, kako bi se premostilo majčinu neplodnost. Dječačić je rođen u utorak s 2,9 kilograma, a liječnici kažu da je ovo “stvaranje medicinske povijesti” i da bi moglo pomoći svim neplodnim parovima na svijetu. Ova procedura trebala bi pomoći obiteljima sa smrtonosnim mitohondrijskim bolestima koje se prenose s majke na dijete. Ova procedura pokušana je još samo jednom – prije tri godine na obitelji iz Jordana.

24.04.2015. (13:49)

Djecu ipak donosi roda

Registra o medicinski potpomognutoj oplodnji nema, a svaki šesti par treba liječiti neplodnost

“U Hrvatskoj se ne može utvrditi uspješnost liječenja neplodnosti postupcima MPO-a u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama niti se na bilo koji egzaktan način mogu vrednovati rezultati liječenja u tim ustanovama i uspoređivati njihovi rezultati na području liječenja neplodnosti”, upozorila je udruga Roda na činjenicu da čak tri godine od stupanja na snagu Zakona o medicinski pomognutoj oplodnji i dalje ne postoji Državni registar o MPO-u. U Hrvatskoj svaki šesti par treba pomoć u oplodnji, odnosno liječenju neplodnosti, ali i dalje ne postoji ni banka spolnih stanica. Index