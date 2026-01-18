Taman se zakopčaš, već si slijećeš
Video: Najkraći let na svijetu traje 53 sekundi – između dva otoka u Škotskoj
Shortest flight on Earth.
— Science girl (@sciencegirl) January 17, 2026
Razni su čimbenici koji utječu na cijene aviokarata, a prema online putničkoj agenciji Expedia dan u tjednu kada se rezervira može uštedjeti mnogo novca. Ako želite rezervirati međunarodni let koji polazi iz Njemačke, trebate to učiniti u nedjelju. Tada su putnici od siječanja do kolovoza kartu plaćali u prosjeku 20 posto manje nego primjerice u petak ili četvrtak. Ostalim danima je također skuplje, samo je subotom cijena rezervacije niža. Iako je nedjelja preporučen dan za kupnju karata, nije i za samo putovanje. Najjeftiniji je let – petkom. Revija HAK
Talibansko Ministarstvo za promidžbu vrlina i sprječavanje poroka donijelo je danas uredbu da svi zabavni parkovi u Afganistanu moraju provesti spolnu segregaciju, što znači da obitelji više ne mogu ići zajedno na ta mjesta. Žene će smjeti ići u zabavne parkove u Kabulu i okolici od nedjelje do utorka i pritom će morati nositi hidžab, a muškarci će se moći zabavljati jedni s drugima od srijede do subote, dress code za njih nije propisan. Talibani su u srijedu do daljnjeg zabranili djevojkama pohađanje srednje škole, zbog čega su prosvjedovali učitelji, učenici i aktivistice za ženska prava. U petak je više desetaka žena zadržano u zračnoj luci u Kabulu i propustile su svoj let samo zato što – nisu bile u pratnji muškarca. Index