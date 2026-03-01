Nebeski nomadi
Mladi par preuredio avion u mjesto stanovanja – “leteći kamper” za avanture bez granica
Mladi par, Erin i Paul, transformirali su svoj laki zrakoplov Bearhawk Five u funkcionalan mobilni dom. U suradnji s tvrtkom OVP, razvili su ultra-lagani modularni sustav od samo 30 kg koji sadrži kuhinju, sudoper i spremište. Interijer je opremljen neovisnim baterijskim sustavom za hladnjak i Starlink, čime je osigurana potpuna autonomija bez ugrožavanja sigurnosti leta. Za spavanje koriste inovativni tipi-šator pričvršćen za krilo zrakoplova. Ovaj projekt dokazuje da uz precizno planiranje težine i kreativni dizajn, čak i uski kokpit može postati luksuzno utočište u prirodi. Jutarnji