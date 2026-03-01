Nebeski nomadi

Talibansko Ministarstvo za promidžbu vrlina i sprječavanje poroka donijelo je danas uredbu da svi zabavni parkovi u Afganistanu moraju provesti spolnu segregaciju, što znači da obitelji više ne mogu ići zajedno na ta mjesta. Žene će smjeti ići u zabavne parkove u Kabulu i okolici od nedjelje do utorka i pritom će morati nositi hidžab, a muškarci će se moći zabavljati jedni s drugima od srijede do subote, dress code za njih nije propisan. Talibani su u srijedu do daljnjeg zabranili djevojkama pohađanje srednje škole, zbog čega su prosvjedovali učitelji, učenici i aktivistice za ženska prava. U petak je više desetaka žena zadržano u zračnoj luci u Kabulu i propustile su svoj let samo zato što – nisu bile u pratnji muškarca. Index