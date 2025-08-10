Pa se ti sad vadi na bolovanje
Testing remote work,
operating robots from 8 kilometers away,
“Radnici koji stalno rade od kuće mogli bi “pridonijeti smanjenju emisije stakleničkih plinova od 54 posto po glavi”, što bi bilo “prvenstveno zbog smanjene potrošnje energije u uredu”, rekli su znanstvenici koje je predvodio inženjer sa Sveučilišta Cornell Yanqiu Tao. Dok bi dva do četiri dana rada na daljinu dovelo do pada “do 29 posto”, ograničavanje rada na daljinu na dan u tjednu značilo bi pad od samo 2 posto, što znači da ne bi imalo koristi. Index
Poslodavci žele povratak zaposlenika u urede, no dosadašnji pristupi nisu se pokazali učinkovitim. Zaposlenici takve inicijative ne dočekuju s oduševljenjem. Američka tvrtka Robin ističe kako poslodavci prvo moraju razumjeti stvarne potrebe svojih zaposlenika i ponuditi im odgovarajuća rješenja. Od 45 posto ispitanika očekivalo se da dolaze u ured barem četiri dana u tjednu. Samo 24 posto bilo je spremno ispuniti takve zahtjeve, što pokazuje s koliko se izazova susreću poslodavci. Glavni razlozi zašto je zaposlenicima mrzak povratak u ured svode na gubljenje vremena za putovanje na posao, slabiju produktivnost i nestimulativno ozračje u uredu te otežanu brigu o djeci i kućnim ljubimcima. Netokracija
Dok tvrtke sve više inzistiraju na povratku zaposlenika u urede, startup Pickle razvija inovativno rješenje za one koji i dalje rade od kuće. Njihova nova tehnologija omogućava stvaranje digitalnih avatara koji mogu umjesto korisnika sudjelovati na virtualnim sastancima, otvarajući time nova pitanja o budućnosti poslovne komunikacije. Korisnici predaju petominutni videozapis sebe, a unutar 24 sata dobivaju svojeg digitalnog dvojnika spremnog za sudjelovanje na virtualnim sastancima. Avatar može predstavljati korisnika u različitim scenarijima, od vožnje automobilom do boravka na plaži, pritom održavajući profesionalni izgled kao da se nalazi u uredskom okruženju. Skeptici, koji ne podržavaju rad od kuće, reći da će ovakva primjena tehnologije dodatno utjecati na međuljudske odnose na radnom mjestu i mogući gubitak stvarne ljudske interakcije. Bug
Prijedlog nove Uredbe o radu na izdvojenom radnom mjestu i radu na daljinu u državnoj službi predviđa sljedeće: kod povremenog rada najmanje jedan dan na izdvojenom mjestu, ostalo po dogovoru. Dužnosnici će morati raditi u prostoru državnog tijela najmanje dva dana u tjednu, navodno ponedjeljkom i petkom kako ne bi bilo spajanja vikenda. Državnom službeniku može se odobriti rad na izdvojenom mjestu rada u razdoblju od najmanje jednog mjeseca, a najduže do 12 mjeseci, nakon čega državni službenik može podnijeti novu prijavu. No, postoji popis poslova koji se ne mogu raditi od kuće, budući da zahtijevaju suradnju s drugim službama ili uključuju rad sa strankama i s klasificiranim podacima. tportal
Hibridni način rada, u kojem dio radnog tjedna provodimo kod kuće, a dio u uredu, pokazao se kao savršen omjer u raspodjeli radnog vremena. Naime, istraživanje je utvrdilo da ono zaposlenike čini zdravijima, sretnijima i produktivnijima te da je čak 3/4 ispitanika istaknulo kako bi povratak na staro naštetilo njihovoj dobrobiti. Zaposlenici koji imaju priliku barem dio vremena raditi od kuće dulje ostaju na istom radnom mjestu, produktivniji su, zadovoljniji te žive zdravije. tportal
Radnici koji moraju biti prisutni na radnom mjestu dvostruko se češće žale na zdravstvene tegobe poput iscrpljenosti ili opterećenosti od radnika koji rade od kuće. Poduzeća bi pod svaku cijenu trebala uzeti u obzir rezultate ove studije pri donošenju odluke o tomu treba li radnike koji rade od kuće prisiliti na povratak na radna mjesta. Nakon pandemije poslodavci su se vratili obvezi prisustva na radnom mjestu, pri čemu se mnogi služe modelom po kojem se 60 posto radnog vremena provodi na radnom mjestu, a 40 posto u kućnom uredu. Prema ispitivanju instituta Yougov, čak 47 posto ispitanih bi počelo tražiti novo radno mjesto u slučaju da im poslodavac zabrani rad od kuće. tportal
Tvrtke se sve više oslanjaju na freelancere kako bi uštedjele na broju zaposlenih te na troškovima nekretnina, istaknuo je Yoav Hornung, voditelj vertikala i inovacija u Fiverru za CBNC. Urednici videa na Fiverru obično naplaćuju najmanje 93 eura po projektu, oni koji uređuju sadržaj za društvene mreže svoje usluge naplaćuju najmanje 140 eura po projektu, dok programeri mobilnih aplikacija naplaćuju najmanje 470 eura. Poslovni
Unatoč porastu popularnosti rada od kuće, Hrvatska zaostaje za Europskom unijom. Prema Eurostatu, oko 7% radnika u Hrvatskoj povremeno, a 5% većinu vremena radi od kuće, dok EU bilježi 12% povremeno i 10% većinu vremena. U pogledu podrške radu od kuće, tvrtke u Hrvatskoj različito pristupaju ovoj praksi, no podaci sugeriraju da veći broj radnika ima priliku raditi od kuće. Čak i javni sektor, poput Porezne uprave i Ministarstva rada, uvodi takve modele rada. Iako rad od kuće donosi prednosti, poput fleksibilnosti i bolje ravnoteže između poslovnog i privatnog života, postoje i nedostaci, uključujući osjećaj izoliranosti, a stručnjaci naglašavaju da hibridni pristup, gdje radnici kombiniraju rad iz ureda i od kuće, može biti najučinkovitiji. (Nacional)
Četiri godine nakon pojave pandemije vidimo da rad od kuće nije bio prolazan trend. Možemo reći da je došao kako bi – ostao. I dok je u ranijim fazama većina poslodavaca u industrijama u kojima se to može zagovarala ili barem dopuštala rad od kuće i hibridni model, novu revoluciju pokrenuli su oni od kojih je sve počelo – tehnološke tvrtke. Rezultati su pokazali kako je razina zadovoljstva i ravnoteže između posla i privatnog života bila nešto više kod onih koji rade od kuće te da čak 78 posto zaposlenika preferira nastaviti raditi od kuće. Zaposlenici mlađe generacije imaju želju za fleksibilnošću, postavljaju oštrije granica između posla i života i pomiču način razmišljanja sa ‘živim da radim’ na ‘radim da živim’. Mladi ljudi su selektivniji u pogledu toga gdje i kako žele raditi, preispituju svoje prioritete i rade na način koji najbolje odgovara njihovim životima. Poslovni
Iako je i nakon pandemije postao dio svakodnevice u većini njemačkih kompanija, sindikati i tvrtke po tom pitanju nisu uvijek istog mišljenja. Postoji spor oko prava i obveza. Neki sindikati smatraju da kod kuće ne rade dovoljno, odnosno nemaju istu efikasnost. U velikim američkim kompanijama traže od svojih zaposlenika da se vrate u urede, pa i pod prijetnjom otkaza. Neki su slučajevi završili i na sudu, što opet u prvi plan stavlja radnička prava. Postoji i rasprava koju vode ljudi kojima je uvijek ljepše kod kuće – nego u firmi. Ali zaboravljaju da je firma mjesto socijalnih kontakata i da se u njoj uglavnom odvija proces socijalizacije. DW