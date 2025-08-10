Četiri godine nakon pojave pandemije vidimo da rad od kuće nije bio prolazan trend. Možemo reći da je došao kako bi – ostao. I dok je u ranijim fazama većina poslodavaca u industrijama u kojima se to može zagovarala ili barem dopuštala rad od kuće i hibridni model, novu revoluciju pokrenuli su oni od kojih je sve počelo – tehnološke tvrtke. Rezultati su pokazali kako je razina zadovoljstva i ravnoteže između posla i privatnog života bila nešto više kod onih koji rade od kuće te da čak 78 posto zaposlenika preferira nastaviti raditi od kuće. Zaposlenici mlađe generacije imaju želju za fleksibilnošću, postavljaju oštrije granica između posla i života i pomiču način razmišljanja sa ‘živim da radim’ na ‘radim da živim’. Mladi ljudi su selektivniji u pogledu toga gdje i kako žele raditi, preispituju svoje prioritete i rade na način koji najbolje odgovara njihovim životima. Poslovni