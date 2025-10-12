Kad ti je ured tri metra od kreveta
Žene prednjače u radu od kuće: fleksibilnost, ravnoteža i manje putovanja
Prema anketi portala MojPosao, žene u Hrvatskoj češće koriste rad na daljinu (50%) od muškaraca (41%), a trećina njih odrađuje i više od 11 dana mjesečno izvan ureda. Glavni razlozi su ušteda vremena i lakše usklađivanje poslovnog i privatnog života. Muškarci pak češće ističu izazove u održavanju ravnoteže i ometanja kod kuće. Iako obje skupine cijene udobnost i fleksibilnost, žene rad od kuće doživljavaju kao priliku – a muškarci ponekad kao distrakciju. Lider