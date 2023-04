U oporbi si, radi nešto, laj na mjesec

U Hrvatskoj se državna vlast previše ne bavi ozbiljnom politikom. Zvuči to jako čudno, ali tome je doista tako. Vladajući nemaju potrebe za racionalizacijom društvene zbilje. Oni u većini domena bježe od bilo kakvih opipljivih i provjerljivih činjenica. Zaobilaze statističke podatke i svakovrsne brojke. Izbjegavaju usporedbe s ostalim zemljama Europske unije. Maestralne piarovske predstave ne bi bile moguće da u njima ne nastupa tako talentirani glavni glumac, zacijelo i oskarovski potencijal, kao što je premijer osobno. Taj ni da trepne kad govori i najveće političke i gospodarske neistine. Kad se, pak, hvali, a često se hvali, od njega bi mnogo toga mogao naučiti i barun Minhauzen osobno. Već sedmu godinu skupo prodaje običnu maglu, ali tržišna ga inspekcija, metaforički rečeno, još nije uhvatila u prevari hrvatskog biračkog tijela. Možda i zato što on plaća one koji bi se trebali baviti Vladinim muljažama. Željko Krušelj za Glas Podravine