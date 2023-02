Novinarstvo kao bezlična tvornica (s)vijesti

Na ulazu u Sabor gotovo sam se sudario sa Željkom Markić, trbuhom me pritisnula dok smo u isti čas ulazili kroz vrata. “Kud se gurate, mlada damo…”, rekla je. Osjetio sam kako mi se žare obrazi. Na Vernu me jedan student iz Makarske stalno zove Filipa umjesto Filip. Tvrdi da sam užasno feminiziran. Ja pak mislim da ličim na Davida Bowiea iz njegove rane faze. “Nisam ja nikakva mlada dama. Ja sam gospodin”, rekao sam. “A što tražite u Saboru?” “Student sam novinarstva, idem pratit sjednicu”. “Idete pratit sjednicu na kojoj će se raspravljat o transrodnim osobama?”, pitala je. “Između ostalog, da”. “Vi bi mi mogli biti ogledni primjer… na mom predavanju u Saboru”. “Ogledni primjer čega?” “Poremećaja spolne identifikacije kod mladih”. “Čekajte, vi mislite da sam poremećen? Da sam žensko? O, iznenadili biste se!” Ona je stisnula oči i zadovoljno kimnula. Uhvatio me bijes. “Dobro, Željko, pomoći ću ti na predavanju”, odvratio sam. Na to se ona narogušila. “Kakav Željko?” “Vi mene podsjećate na muškarca, imate snažna ramena, a u licu me podsjećate na Gerarda Depardieua. Tko mi garantira da vi niste muškarac koji se predstavlja kao žena?” Nacional