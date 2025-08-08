Sve tajne dobrog stanovanja već su zapisane

Višestambena zgrada – više od betona i kvadrata - Monitor.hr
Višestambena zgrada – više od betona i kvadrata

Knjiga Višestambene zgrade Gustava Kneževića iz 1984. pokazuje da kvalitetno stanovanje ne ovisi o luksuzu, već o pametnom planiranju prostora, zajedničkim sadržajima i održivoj gradnji. Autor spaja tehniku, ekonomiju i sociologiju, razbija mit o hladnim blokovima te predlaže funkcionalne, fleksibilne i društveno poticajne zgrade. Njegove ideje – od zajedničkih prostorija do korištenja obnovljivih izvora energije – i danas su aktualne, podsjećajući da stanovanje mora biti pravo, a ne privilegija. Zgradonačelnik


Koliko su građani zadovoljni životom u višestambenoj zgradi

Prema provedenoj anketi o kvaliteti stanovanja i zadovoljstvu životom u odabranim stambenim naseljima u četiri Hrvatska grada u prošloj godini u usporedbi sa Slovenijom. Jedini elementi koji su bolje ocijenjeni u Hrvatskoj su kvaliteta izgradnje za oba tipa naselja (stara i nova) te energetska učinkovitost u slučaju novih naselja. Uspoređujući dva tipa naselja, za obje države općenito vrijedi da su stanari novih naselja, ako ne jednako zadovoljni, onda zadovoljniji pojedinačnim obilježjima svojih zgrada od stanara starih naselja. Na razini Hrvatske, u oba tipa naselja među najbolje ocijenjenim elementima bili su kvaliteta izgradnje i ukupno zadovoljstvo zgradom. Zgradonačelnik

Nije samo jedna od najljepših stambenih zgrada u Hrvatskoj već i brižna zajednica dobrih susjeda

Komentari i mišljenja - Sve funkcionira kada shvatimo da je zgrada mala (ili velika) zajednica - Zgradonačelnik.hr

Pozitivni primjeri mogu motivirati i druge predstavnike stanara da u svojim zgradama krenu u poboljšanje kvalitete života stanara. Jedan od takvih primjera je priča Nataše Lujanac o stambenoj zgradi u Zagrebu na adresi Vrisnička 16-22. “Osnovala sam odmah na početku WhatsApp grupu i Facebook grupu te smo s vremenom prikupili i većinu e-mail adresa. Na ovaj način smo se još bolje povezali i komunikacija je bila brža. Uskoro su se suvlasnici počeli osjećati kao dio tima, dio čiji je glas bitan. Počelo se događati i to da se susjedi iskreno pozdravljaju, druže i vole te iskazuju zahvalnost na ovakvoj zajednici. Jedna nova susjeda je rekla da je odlučila živjeti baš u našoj zgradi kada je vidjela kako smo je uredili i okitili za blagdane i kako se susjedi druže i poštuju. Rekla je: ‘U ovakvoj zgradi želim živjeti!'” Zgradonačelnik

 