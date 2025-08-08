Sve tajne dobrog stanovanja već su zapisane

Pozitivni primjeri mogu motivirati i druge predstavnike stanara da u svojim zgradama krenu u poboljšanje kvalitete života stanara. Jedan od takvih primjera je priča Nataše Lujanac o stambenoj zgradi u Zagrebu na adresi Vrisnička 16-22. “Osnovala sam odmah na početku WhatsApp grupu i Facebook grupu te smo s vremenom prikupili i većinu e-mail adresa. Na ovaj način smo se još bolje povezali i komunikacija je bila brža. Uskoro su se suvlasnici počeli osjećati kao dio tima, dio čiji je glas bitan. Počelo se događati i to da se susjedi iskreno pozdravljaju, druže i vole te iskazuju zahvalnost na ovakvoj zajednici. Jedna nova susjeda je rekla da je odlučila živjeti baš u našoj zgradi kada je vidjela kako smo je uredili i okitili za blagdane i kako se susjedi druže i poštuju. Rekla je: ‘U ovakvoj zgradi želim živjeti!'” Zgradonačelnik