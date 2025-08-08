Sve tajne dobrog stanovanja već su zapisane
Višestambena zgrada – više od betona i kvadrata
Knjiga Višestambene zgrade Gustava Kneževića iz 1984. pokazuje da kvalitetno stanovanje ne ovisi o luksuzu, već o pametnom planiranju prostora, zajedničkim sadržajima i održivoj gradnji. Autor spaja tehniku, ekonomiju i sociologiju, razbija mit o hladnim blokovima te predlaže funkcionalne, fleksibilne i društveno poticajne zgrade. Njegove ideje – od zajedničkih prostorija do korištenja obnovljivih izvora energije – i danas su aktualne, podsjećajući da stanovanje mora biti pravo, a ne privilegija. Zgradonačelnik