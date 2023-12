Nek vam je sa srećom

‘Wedding art. Boutique sajam vjenčanja’. Riječ je dakle o sajamskoj prodaji fensi vjenčanja, o onom o čemu “svaka djevojčica sanja”. U prilog spektaklskom ugođaju ide i spomenuti naziv na engleskom jeziku jer bi već i njegov prijevod na hrvatski, umjetnost vjenčanja, pretvorio event u događaj. Drugim riječima, nešto “svjetsko” uprljalo bi se blatom provincijalnog, a to naravno ne dolazi u obzir. Takav je učinak ideologije spektakla, pustošeće sile postmodernosti koja nikog i ništa ne pušta po strani. Svaki motiv ovog svijeta, ma što to i tko to bio, matrica spektakla pretvara u estetiziranu sliku – piše Hajrudin Hromadžić. Novosti…