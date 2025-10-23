Od madraca do burze – štednja konačno izlazi na tržište
Vlada i Hanfa ubrzavaju razvoj tržišta kapitala: građani sve važniji ulagači
Na konferenciji “Izazovi promjena” u Rovinju istaknuto je da hrvatsko tržište kapitala ulazi u novu fazu, uz strateški okvir razvoja do 2030. i prvi akcijski plan za 2025.–2026. Ministar financija Marko Primorac poručio je da tržište kapitala postaje ključan alat gospodarskog razvoja, dok Hanfa najavljuje model investicijskih računa po uzoru na Finsku. Građani već drže 8,5 % javnog duga kroz “narodna izdanja”, a nova inicijativa “PutNaTržište” omogućit će poduzetnicima testiranje IPO-a bez rizika. Burze bilježe rekordne stope rasta prometa. Poslovni