Od madraca do burze – štednja konačno izlazi na tržište

HANFA je povodom početka obilježavanja Svjetskog tjedna ulagatelja poručila da je potreban poseban oprez zbog jačeg rasta ulaganja u kriptovalute, pri čemu samo putem hrvatskih kriptomjenjačnica prometi u 2021. premašuju 1.2 milijarde kuna. Zbog sve većeg interesa za ulaganja na kriptotržištima, a i rasta oglašavanja o takvim ulaganjima, Hanfa je najavila da će pojačati edukativne aktivnosti, pa tako održati i nekoliko besplatnih internetskih predavanja za građanstvo. “Važnost edukacija je sve veća budući da su kriptovalute izrazito volatilne i visokorizične te kod njih, kao i kod ostale kriptoimovine, kao što su korisnički i investicijski tokeni, trgovanje nije regulirano te, za razliku od ostalih navedenih vrsta ulaganja, ne postoji sustav zaštite malih ulagatelja.” Što se tiče reguliranih ulaganja Hanfa izvještava da je u 2019. godini barem jednu transakciju na Zagrebačkoj burzi napravilo 15.100 građana, dok se taj broj u 2020. nešto smanjio, na njih 11.700. Hanfa ima svoj Novaczasutra.hr edukativni sajt (malo je sporiji u ovom trenutku). Index