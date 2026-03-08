Nema više Divljeg zapada
MiCA uvodi licenciranje kriptousluga: bez odobrenja Hanfe nema poslovanja
Uredba EU o tržištima kriptoimovine (MiCA) uvela je jedinstvena pravila za kriptotržište u Europskoj uniji. Prema novom okviru, svaka tvrtka koja želi pružati kriptousluge mora dobiti licencu nacionalnog regulatora, u Hrvatskoj Hanfe. Postupak uključuje provjeru poslovnog plana, kapitalnih zahtjeva, upravljačke strukture i mjera za sprječavanje pranja novca. Licencirani pružatelji usluga (CASP) mogu potom poslovati na cijelom tržištu EU-a. Tvrtke koje su već registrirane kao VASP-ovi smiju raditi bez licence samo do 1. srpnja 2026., a zahtjev za licenciranje moraju podnijeti najkasnije do kraja 2025. godine. Poslovni