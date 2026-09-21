Voda na Mjesecu: Spas za malobrojne ili utopija za milijunski grad? - Monitor.hr
Prekjučer (12:00)

Možda se i može, bez tuširanja i pranja rublja

Voda na Mjesecu: Spas za malobrojne ili utopija za milijunski grad?

Iako se unutar staklenih kuglica i kratera na Mjesecu možda kriju milijarde tona vode, studija otkriva da to nije dovoljno za dugoročnu opskrbu velikog grada. Milijun stanovnika potrošio bi te zalihe za manje od 2,5 godine, odnosno za 100 godina uz ekstremnu reciklažu bez pranja rublja. S druge strane, manje kolonije od tisuću ljudi mogle bi opstati bezbrižno. Zbog teškog izvlačenja, otrovnih kemikalija i potencijalne “zlatne groznice” za resursima, Mjesec je dugoročno održiv samo uz uvoz vode ili pronalazak naprednijih tehnologija. Mreža


Slične vijesti

11.08. (17:00)

Musk se parkirao

SpaceX Falcon 9 službeno napravio novi krater na Mjesecu, snimke prije i poslije to dokazuju

Nakon više od godinu dana nepredvidivog lutanja svemirom, četverotonska gornja faza rakete SpaceX Falcon 9 udarila je u Mjesec brzinom od oko 8.700 km/h. Sudar se dogodio blizu kratera Einstein, a južnokorejska orbitalna letjelica Danuri (KASA) snimila je fotografije lokacije prije i poslije udara, potvrdivši nastanak novog kratera dubokog oko 3,5 metara. Iako su amaterski astronomi pokušali snimiti događaj, krater je bilo nemoguće uočiti sa Zemlje. KASA je također upozorila da su snimke udara koje kruže društvenim mrežama lažne, dok se detaljnije NASA-ine fotografije očekuju uskoro. PetaPixel

07.08. (16:00)

Spektakl koji ipak ne želimo vidjeti

Što bi se dogodilo da Mjesec krene prema Zemlji? Prije udara, razbio bi se u komade i formirao prsten

Kanal What if? prikazuje scenarij udara Mjeseca u Zemlju… koji se u stvarnosti ne može dogoditi, tim više što se on zapravo udaljava od Zemlje. No, da krene prema nama, čisto sa stajališta astrofizike, Mjesec ne bi izravno udario u planet – prolaskom kroz tzv. Rocheovu granicu (oko 18.000 km od Zemlje), gravitacijske bi ga sile razbile u krhotine koje bi formirale prsten oko Zemlje (i uzrokovale opasne kiše meteora). Također, samo približavanje Mjeseca na našem bi planetu uzrokovalo katastrofalne plimne valove, poplave obalnih gradova, ekstremne klimatske promjene te masovne potrese i vulkanske erupcije.

06.08. (14:00)

Hit Mjeseca

Kako je 4 tone SpaceX-ovog otpada stvorilo savršeni geološki eksperiment

Zalutali gornji stupanj rakete Falcon 9 tvrtke SpaceX udario je u Mjesec brzinom od oko 8.700 km/h u blizini kratera Einstein. Iako je sićušni bljesak udara bilo nemoguće uočiti amaterskim teleskopima zbog dnevne svjetlosti i kratkog trajanja, zvjezdarnice i lunarni orbiteri prikupljaju podatke. Budući da su točna masa, brzina i lokacija rakete poznati, ovaj slučajni sudar pretvorio se u rijedak, kontrolirani eksperiment. Analiza nastalog kratera i izbačene prašine pomoći će geolozima u razumijevanju lunarnog sastava te inženjerima pri projektiranju sigurnijih budućih baza i Mjesečevih modulā. BBC, N1

29.07. (14:00)

Nebeska tijela ipak utječu na naše živote

Da Mjeseca nema, noći bi nam bile tamnije, a plime i oseke puno slabije

Mjesec je ključan za stabilnost života na Zemlji. Kad bi iznenada nestao, posljedice bi bile trenutne i dugoročne. Odmah bismo imali znatno tamnije noći i drastično slabiju plimu i oseku, što bi ugrozilo brojne obalne i noćne životinjske vrste. Bez Mjesečeve gravitacije, koja djeluje kao stabilizator, Zemljina bi os počela oscilirati. To bi dovelo do nestanka godišnjih doba ili izbijanja ekstremnih vremenskih uvjeta poput ledenih doba. Uz to, Mjesec više ne bi usporavao rotaciju Zemlje, pa bi Sunce s vremenom dodatno produžilo trajanje dana. HRT

02.06. (17:00)

Za koji mjesec idu na Mjesec

NASA pokreće program Moon Base: Prve tri misije prema Mjesecu već ove godine

NASA je službeno započela izgradnju prve stalne ljudske ispostave na Mjesecu potpisivanjem strateških ugovora za razvoj lunarnih rovera i teretnih modula bez posade. Program Moon Base fokusiran je na istraživanje Južnog pola, a prve tri misije planirane su već za jesen ove godine. Privatne tvrtke poput tvrtki Blue Origin, Astrobotic i Intuitive Machines dostavit će mjerne instrumente i testna vozila, dok su milijunski ugovori dodijeljeni za razvoj terenskih vozila do 2028. godine. Cilj je smanjiti rizike prije slijetanja astronauta, a projekt uključuje i slanje autonomnih dronova za istraživanje nepristupačnih terena. Bug

08.04. (00:00)

Razglednice su poslali, sad se trebaju vratiti kući

Povijesni prelet misije Artemis II: Nove spektakularne fotke

Posada misije Artemis II uspješno je završila povijesni prelet oko Mjeseca, zabilježivši preko 10.000 fotografija. Astronauti su svjedočili spektakularnom “zalasku Zemlje” i rijetkoj pomrčini Sunca koja je iz njihove perspektive trajala gotovo sat vremena. Tijekom misije, ekipa je promatrala bazene Hertzsprung i Orientale, potonji prvi put viđen ljudskim okom. Emotivan vrhunac bio je imenovanje dvaju kratera: Integrity i Carroll, potonji u čast preminule supruge zapovjednika Wisemana. Misija je spojila vrhunsku znanost s dubokim ljudskim emocijama, pripremajući put za buduća istraživanja dubokog svemira. CNN

29.03. (00:00)

Veliki brat čuva malog

Zemljin magnetski “zagrljaj” čuva Mjesec i tamo gdje nismo očekivali

Nova studija temeljena na podacima kineskog landera Chang’E-4 otkrila je da Mjesec uživa dodatnu zaštitu od opasnih galaktičkih kozmičkih zraka (GCR) čak i kada je izvan Zemljine magnetosfere. Znanstvenici su uočili pad zračenja od 20%, prvenstveno kod protona niže energije, tijekom dva dana svakog lunarnog ciklusa. Uzrok leži u dosegu Zemljinog magnetskog polja koje, iako oslabljeno, i dalje zakrivljuje putanje čestica (žiro-radijus). Ovo otkriće “džepa zaštite” ključno je za planiranje budućih lunarnih misija, jer omogućuje bolje predviđanje sigurnijih razdoblja za astronaute i osjetljivu opremu. Mreža

26.03. (23:00)

See you on the dark side of the Moon

Pripreme za program ‘Ignition’: NASA planira stalnu bazu na Mjesecu

Novi administrator NASA-e, Jared Isaacman, predstavio je okvir projekta “Ignition” koji cilja na uspostavu trajne ljudske prisutnosti na Mjesecu do kraja Trumpova mandata. Strategija fokus prebacuje s orbitalne postaje Gateway izravno na lunarnu površinu kroz tri faze izgradnje baze. Plan uključuje nuklearnu propulziju, komercijalizaciju niske Zemljine orbite nakon ISS-a i robotske misije poput drona Dragonfly na Titan. Uz potporu privatnog sektora i međunarodnih partnera, NASA želi transformirati svemirska putovanja iz višegodišnjih birokratskih projekata u dinamičnu utrku u kojoj se uspjeh mjeri mjesecima. Bug

30.01. (13:00)

Mali korak za čovjeka, vol 2.

Artemis II vraća ljude prema Mjesecu, prvi put nakon 50 godina

NASA se sprema 6. veljače lansirati misiju Artemis II, prvu ljudsku misiju prema Mjesecu još od 1972. Četvero astronauta u letjelici Orion obići će Mjesec bez slijetanja, u desetodnevnoj misiji koja služi kao ključni test tehnologije za buduća spuštanja. Posada će ispitivati sustave za život u dubokom svemiru, a pri povratku na Zemlju dosegnut će oko 40.000 km/h – najveću brzinu u povijesti ljudskog leta. Misija otvara put povratku na Mjesec i kasnije – prema Marsu. Index