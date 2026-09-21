Možda se i može, bez tuširanja i pranja rublja

Kanal What if? prikazuje scenarij udara Mjeseca u Zemlju… koji se u stvarnosti ne može dogoditi, tim više što se on zapravo udaljava od Zemlje. No, da krene prema nama, čisto sa stajališta astrofizike, Mjesec ne bi izravno udario u planet – prolaskom kroz tzv. Rocheovu granicu (oko 18.000 km od Zemlje), gravitacijske bi ga sile razbile u krhotine koje bi formirale prsten oko Zemlje (i uzrokovale opasne kiše meteora). Također, samo približavanje Mjeseca na našem bi planetu uzrokovalo katastrofalne plimne valove, poplave obalnih gradova, ekstremne klimatske promjene te masovne potrese i vulkanske erupcije.