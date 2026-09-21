Možda se i može, bez tuširanja i pranja rublja
Voda na Mjesecu: Spas za malobrojne ili utopija za milijunski grad?
Iako se unutar staklenih kuglica i kratera na Mjesecu možda kriju milijarde tona vode, studija otkriva da to nije dovoljno za dugoročnu opskrbu velikog grada. Milijun stanovnika potrošio bi te zalihe za manje od 2,5 godine, odnosno za 100 godina uz ekstremnu reciklažu bez pranja rublja. S druge strane, manje kolonije od tisuću ljudi mogle bi opstati bezbrižno. Zbog teškog izvlačenja, otrovnih kemikalija i potencijalne “zlatne groznice” za resursima, Mjesec je dugoročno održiv samo uz uvoz vode ili pronalazak naprednijih tehnologija. Mreža