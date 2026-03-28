Veliki brat čuva malog

Vulkani su erumpirali na tajanstvenoj suprotnoj strani Mjeseca prije nekoliko milijardi godina, baš kao i na strani koju možemo vidjeti. Kažu to istraživači koji su analizirali lunarno tlo koje je donio kineski Chang’e-6, prva svemirska letjelica koja se vratila s teretom kamenja i zemlje s malo istražene daleke strane. Znanstvenici znaju da su na bližoj strani, dijelu Mjeseca koji se vidi sa Zemlje, postojali aktivni vulkani, koji datiraju iz sličnog vremenskog okvira. Mjesečeva dalja strana puna je kratera i ima manje tamnih ravnica isklesanih tokom lave nego bliža strana. Važnost ovog otkrića je pitanje porijekla vode na Mjesecu, za koju se ne zna je li došla s kometima ili vlukanskim djelovanjem, što bi moglo pomoći znanstvenicima dokučiti mogu li se vratiti hlapljive tvari, a kažu da je važno i za funkcioniranje sustava Zemlja-Mjesec. HRT