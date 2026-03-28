Veliki brat čuva malog
Zemljin magnetski “zagrljaj” čuva Mjesec i tamo gdje nismo očekivali
Nova studija temeljena na podacima kineskog landera Chang'E-4 otkrila je da Mjesec uživa dodatnu zaštitu od opasnih galaktičkih kozmičkih zraka (GCR) čak i kada je izvan Zemljine magnetosfere. Znanstvenici su uočili pad zračenja od 20%, prvenstveno kod protona niže energije, tijekom dva dana svakog lunarnog ciklusa. Uzrok leži u dosegu Zemljinog magnetskog polja koje, iako oslabljeno, i dalje zakrivljuje putanje čestica (žiro-radijus). Ovo otkriće "džepa zaštite" ključno je za planiranje budućih lunarnih misija, jer omogućuje bolje predviđanje sigurnijih razdoblja za astronaute i osjetljivu opremu.