Danas (23:00)

Veliki brat čuva malog

Zemljin magnetski “zagrljaj” čuva Mjesec i tamo gdje nismo očekivali

Nova studija temeljena na podacima kineskog landera Chang’E-4 otkrila je da Mjesec uživa dodatnu zaštitu od opasnih galaktičkih kozmičkih zraka (GCR) čak i kada je izvan Zemljine magnetosfere. Znanstvenici su uočili pad zračenja od 20%, prvenstveno kod protona niže energije, tijekom dva dana svakog lunarnog ciklusa. Uzrok leži u dosegu Zemljinog magnetskog polja koje, iako oslabljeno, i dalje zakrivljuje putanje čestica (žiro-radijus). Ovo otkriće “džepa zaštite” ključno je za planiranje budućih lunarnih misija, jer omogućuje bolje predviđanje sigurnijih razdoblja za astronaute i osjetljivu opremu. Mreža


Prekjučer (22:00)

See you on the dark side of the Moon

Operacija Ignition: NASA ubacuje u petu brzinu za povratak na Mjesec

Novi administrator NASA-e, Jared Isaacman, predstavio je okvir projekta “Ignition” koji cilja na uspostavu trajne ljudske prisutnosti na Mjesecu do kraja Trumpova mandata. Strategija fokus prebacuje s orbitalne postaje Gateway izravno na lunarnu površinu kroz tri faze izgradnje baze. Plan uključuje nuklearnu propulziju, komercijalizaciju niske Zemljine orbite nakon ISS-a i robotske misije poput drona Dragonfly na Titan. Uz potporu privatnog sektora i međunarodnih partnera, NASA želi transformirati svemirska putovanja iz višegodišnjih birokratskih projekata u dinamičnu utrku u kojoj se uspjeh mjeri mjesecima. Bug

30.01. (13:00)

Mali korak za čovjeka, vol 2.

Artemis II vraća ljude prema Mjesecu, prvi put nakon 50 godina

NASA se sprema 6. veljače lansirati misiju Artemis II, prvu ljudsku misiju prema Mjesecu još od 1972. Četvero astronauta u letjelici Orion obići će Mjesec bez slijetanja, u desetodnevnoj misiji koja služi kao ključni test tehnologije za buduća spuštanja. Posada će ispitivati sustave za život u dubokom svemiru, a pri povratku na Zemlju dosegnut će oko 40.000 km/h – najveću brzinu u povijesti ljudskog leta. Misija otvara put povratku na Mjesec i kasnije – prema Marsu. Index

16.01. (13:00)

Kome svijet nije dovoljan

Američki startup otvorio prijave za prvi hotel na Mjesecu

Američka tvrtka GRU Space otvorila je prijave za boravak u prvom hotelu na Mjesecu, čije se otvaranje planira 2032. godine. Predujam iznosi od 1.000 do milijun dolara, dok bi ukupni trošak mogao premašiti 10 milijuna po osobi. Projekt vodi 22-godišnji inženjer Skyler Chan, uz podršku investitora povezanih s SpaceX-om i Nvidijom. Hotel za četiri gosta bit će napuhavajuća struktura, s planovima korištenja lunarnog tla za gradnju i dugoročno širenje kapaciteta. Bug

25.12.2025. (08:00)

Mali korak za čovjeka, veliki produžni kabel za čovječanstvo

Rusija planira nuklearnu elektranu na Mjesecu za svoj lunarni program

Nuklearna elektrana na Mjesecu energijom bi opskrbila svoj lunarni svemirski program i rusko-kinesku istraživačku stanicu. Projekt uključuje napajanje rovera, opservatorija i infrastrukture stalne znanstvene stanice, prelazak s jednokratnih na dugoročne misije i suradnju s tvrtkama poput Lavočkin Association te institucijama Rosatom i Kurčatovljev institut. Ruski svemirski program, koji je nakon Gagarina bio svjetski lider, posljednjih desetljeća zaostaje za SAD-om i Kinom, a Luna-25 nije uspjela sletjeti 2023. godine. Plan uključuje i istraživanja Venere kao dio dugoročnih ambicija. HRT

30.11.2025. (15:00)

Bruxelles, we don't have a problem

ESA radi na europskoj neovisnost u svemiru, a iduće godine planira poslati Nijemca na Mjesec

ESA je u utorak objavila kako je osigurala rekordni budžet od 22.1 milijardi EUR za financiranje svojih programa u iduće tri godine, piše Deutsche Welle. Odobrila je plan za jačanje obrambene suradnje i izložila planove za znanstvene svemirske misije. Nakon nekoliko odgađanja, nova europska raketa Ariane 6 konačno je lansirana prošle godine. Međutim, za razliku od SpaceX-ovog radnog konja Falcona 9, ona se ne može koristiti više puta. Također, najavili su da će prvi europski astronauti koji će sudjelovati u NASA-inom programu Artemis, koji će vratiti ljude na Mjesec, biti iz Njemačke, Francuske i Italije. Put na Mjesec planiran je u prvoj polovici iduće godine, doduše, bez stupanja na njegovu površinu. N1

26.11.2025. (19:00)

Kad ti susjed razbije planet – i još ostavi suvenir

Teja, svemirsko tijelo koje je udarilo u Zemlju i stvorilo Mjesec, potekla iz unutarnjeg Sunčevog sustava

Nova studija sugerira da je Teja, planetarna protoplaneta koja je prije 4,5 milijardi godina udarila u proto-Zemlju i stvorila Mjesec, zapravo nastala u unutarnjem Sunčevom sustavu – bliže Suncu nego Zemlja. Analizom izotopa u uzorcima sa Zemlje, Mjeseca i meteorita, znanstvenici su utvrdili da Tejini kemijski potpisi nisu identični Zemljinima, ali najviše odgovaraju materijalu iz unutarnjih regija sustava. To znači da su Zemlja i Teja vjerojatno bile susjedi u ranom protoplanetarnom disku. Index

14.07.2025. (13:00)

Svemirski blockbuster: jedna stijena, jedan Mjesec, nula milosti

Asteroid 2024 YR4 mogao bi udariti u Mjesec 2032. godine

Asteroid 2024 YR4, promjera 60 metara, mogao bi 22. prosinca 2032. udariti u Mjesec, s vjerojatnošću od 4,3 %, pokazuju nove NASA-ine simulacije. Udar bi stvorio krater od 1 km i oslobodio energiju 430 puta jaču od bombe bačene na Hirošimu. Krhotine bi mogle izazvati meteorski pljusak vidljiv sa Zemlje te ugroziti satelite. Iako ne prijeti ljudima, događaj bi bio najjači lunarni udar u posljednjih 5000 godina. Znanstvenici razmatraju i mogućnost planetarne obrane ako se rizik poveća. To je onaj asteroid što se prvo namjerio na nas, ali izgleda da se predomislio. Nenad Jarić Dauenhauer za Index.

05.03.2025. (13:00)

Mali korak za čovjeka, ali velika zavrzlama za planetarnu birokraciju

Na Mjesecu osnovana prva tvrtka, pokrenuo ju – hrvatski poduzetnik

Hrvatska tvrtka Avisa Space Luna postala je prva legalno osnovana kompanija na Mjesecu, zahvaljujući poduzetniku Igoru Bobeku. U suradnji s američkim Copernic Spaceom, zakupili su prostor na digitalnom disku poslanom na Mjesec u misiji Blue Ghost 1. Iako zasad nema financijske koristi, projekt otvara vrata pravno valjanom poslovanju u svemiru. Planiraju omogućiti transakcije i razmjenu vlasništva, a do 2027. registrirati još tvrtki i provesti prve lunarne kriptotransakcije. Unatoč birokratskim preprekama na Zemlji, Bobek vjeruje da je ovo tek početak lunarne ekonomije. Poslovni

23.11.2024. (10:00)

O Mjeseče, ti sjajna kuglo što na nebu siješ, a ne griješ

Prije 2,8 mlrd godina tamna strana Mjeseca bila je puna aktivnih vulkana

Vulkani su erumpirali na tajanstvenoj suprotnoj strani Mjeseca prije nekoliko milijardi godina, baš kao i na strani koju možemo vidjeti. Kažu to istraživači koji su analizirali lunarno tlo koje je donio kineski Chang’e-6, prva svemirska letjelica koja se vratila s teretom kamenja i zemlje s malo istražene daleke strane. Znanstvenici znaju da su na bližoj strani, dijelu Mjeseca koji se vidi sa Zemlje, postojali aktivni vulkani, koji datiraju iz sličnog vremenskog okvira. Mjesečeva dalja strana puna je kratera i ima manje tamnih ravnica isklesanih tokom lave nego bliža strana. Važnost ovog otkrića je pitanje porijekla vode na Mjesecu, za koju se ne zna je li došla s kometima ili vlukanskim djelovanjem, što bi moglo pomoći znanstvenicima dokučiti mogu li se vratiti hlapljive tvari, a kažu da je važno i za funkcioniranje sustava Zemlja-Mjesec. HRT