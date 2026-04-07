Povijesni prelet misije Artemis II: Nove spektakularne fotke
Danas (22:00)

Razglednice su poslali, sad se trebaju vratiti kući

Povijesni prelet misije Artemis II: Nove spektakularne fotke

Posada misije Artemis II uspješno je završila povijesni prelet oko Mjeseca, zabilježivši preko 10.000 fotografija. Astronauti su svjedočili spektakularnom “zalasku Zemlje” i rijetkoj pomrčini Sunca koja je iz njihove perspektive trajala gotovo sat vremena. Tijekom misije, ekipa je promatrala bazene Hertzsprung i Orientale, potonji prvi put viđen ljudskim okom. Emotivan vrhunac bio je imenovanje dvaju kratera: Integrity i Carroll, potonji u čast preminule supruge zapovjednika Wisemana. Misija je spojila vrhunsku znanost s dubokim ljudskim emocijama, pripremajući put za buduća istraživanja dubokog svemira. CNN


Danas (16:00)

Rađen za svemir

Razlozi zašto je Nikon D5 bio najbolji izbor za misiju Artemis II

Iako je star deset godina, Nikon D5 je odabran kao primarna kamera misije Artemis II zbog dva ključna razloga: dokazane pouzdanosti u ekstremnim uvjetima svemira i superiornih performansi pri visokom ISO-u. Dok noviji modeli (poput Z9) imaju više megapiksela, D5 ostaje Nikonov rekorder u čistoći slike pri slabom osvjetljenju. Budući da je svemir izrazito mračan, a misija zahtijeva snimanje detalja tamne strane Mjeseca, senzor D5 omogućuje upotrebu ekstremnih ISO vrijednosti bez gubitka ključnih vizualnih podataka, što ga čini najpouzdanijim alatom za ovaj povijesni zadatak. PetaPixel

Prekjučer (23:30)

See you on the dark side of the Moon

Artemis II: Orion piše povijest iza leđa Mjeseca

Svemirska letjelica Orion započela je ključnu fazu misije Artemis II preciznim usmjeravanjem prema Mjesecu. Tijekom preleta, četveročlana posada istražit će 30 znanstvenih ciljeva, uključujući goleme bazene Orientale i Hertzsprung, kako bi proučili lunarnu geologiju. Ovaj povijesni trenutak obilježit će i obaranje rekorda misije Apollo 13 – Orion će dosegnuti rekordnu udaljenost od 406.793 km od Zemlje. Unatoč planiranom 40-minutnom prekidu komunikacije dok letjelica bude iza Mjeseca, gledatelji mogu pratiti prijenos uživo na brojnim platformama. Vrhunac bliskog susreta očekuje se u utorak rano ujutro na visini od 6.550 km. Bug

  • Kako je moguće pratiti 4K video prijenosa s Mjeseca, pitaju se na Bugu: NASA u suradnji s MIT-om prvi put testira sustav O2O (Orion Optical Communications System). Umjesto zastarjelih mikrovalova, sustav koristi infracrveni laser za prijenos podataka brzinom od 260 Mbps, što omogućuje slanje 4K video zapisa u stvarnom vremenu. Terminal veličine tostera uspijeva pogoditi cilj na Zemlji s preciznošću u tisućinku stupnja, uz kašnjenje signala od samo jedne sekunde. Osim uživanja u kristalno čistoj slici, znanstvenici će odmah dobivati ključne podatke, postavljajući temelje za buduće daljinsko upravljanje roverima na lunarnoj površini.
Prekjučer (15:00)

Sad kad tom modelu fotića na Njuškalu skoči cijena...

“Hello World”: Kako je snimljena nova ikona Svemira

Legendarni Nikon D5 opravdao je povjerenje na misiji Artemis II snimivši fotografiju “Hello World” – noćni pandan slavnom “Blue Marbleu“. Zapovjednik Reid Wiseman zabilježio je Zemlju osvijetljenu mjesečinom uz nevjerojatan prizor dviju polarnih svjetlosti i zodijačke svjetlosti. Korišten je ISO 51.200 uz ekspoziciju od 1/4 s, što potvrđuje vrhunske low-light sposobnosti ovog desetljeće starog modela. Fotografija je na Zemlju poslana laserskim sustavom O2O brzinom do 260 Mbps. Dok Artemis II hita prema tamnoj strani Mjeseca, Nikonovi sustavi (uključujući i novi Z9) spremni su za povijesno dokumentiranje dosad neviđenih kratera. Red Shark, BBC

Nedjelja (15:00)

Kratki od mora do Svemira

Artemis II: Povratak na Mjesec uz malo sna i puno discipline

Misija Artemis II uspješno napreduje, a četvero astronauta već je prošlo točku izjednačenja gravitacije te su sada bliže Mjesecu nego Zemlji. Astronom Ante Radonić ističe da posada trenutno odmara u skučenih devet kubika kapsule Orion, dok sustavi rade besprijekorno. Brzina letjelice pala je na oko zbog Zemljine privlačne sile. Ova misija nije samo let, već priprema za trajni boravak na Mjesecu i budući put prema Marsu. Iako NASA cilja na 2028. godinu za slijetanje, razvoj lunarnog landera ostaje najveći tehnički i financijski izazov. HRT

Subota (11:00)

Houston, imamo s*anje

Gumeni odčepljivač spasio misiju Artemis II vrijednu milijarde dolara

Misija Artemis II zamalo je prekinuta ubrzo nakon polijetanja zbog kvara na visokotehnološkom toaletu vrijednom 30 milijuna dolara. Iako je sustav UWMS dizajniran za maksimalnu privatnost i udobnost astronauta, problem s pumpom onemogućio je odlaganje urina, što je prijetilo desetodnevnom povratku na Mjesec. Spasiteljicom misije postala je astronautkinja Christina Koch, koja je problem riješila običnim kućnim odčepljivačem. Zahvaljujući ovom jednostavnom alatu, sustav je ponovno proradio, a posada je nastavila povijesni let, potvrdivši da je u svemiru snalažljivost važnija od najskuplje tehnologije. Poslovni

Subota (00:00)

Evo jedna skupna fotka svih nas

Povratak čovječanstva Mjesecu: Prve snimke misije Artemis II

NASA je objavila prve fotografije Zemlje snimljene iz letjelice Orion tijekom misije Artemis II. Na snimkama se vidi naš planet u spektakularnim bojama, uz uočljiv zeleni sjaj aurore. Ovo je prvi put u više od 50 godina da ljudi promatraju Zemlju iz ove perspektive. Četveročlana posada, koju čine Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen, nalazi se na desetodnevnom putovanju oko Mjeseca. Ova misija predstavlja ključni korak prema ponovnom slijetanju ljudi na Mjesečevu površinu, prvi put nakon završetka programa Apollo 1972. godine. Jutarnji

  • Astronauti prvi put nakon više od 50 godina napustili Zemljinu orbitu (Bug)

Petak (10:00)

Mjesečeva 'samo što nismo' turneja

NASA: Pratite Artemis II u stvarnom vremenu


NASA je predstavila AROW (Artemis Real-time Orbit Website), digitalni alat koji javnosti omogućuje praćenje misije Artemis II. Korisnici mogu pratiti četveročlanu posadu u letjelici Orion tijekom desetodnevnog putovanja oko Mjeseca. Sustav nudi podatke o brzini, udaljenosti i putanji, dok mobilna aplikacija uključuje proširenu stvarnost (AR) za lociranje Oriona na nebu. Za entuzijaste su dostupni i precizni vektori stanja te podaci o efemeridama za izradu vlastitih vizualizacija. Ova misija ključni je korak prema stalnoj prisutnosti na Mjesecu i budućim letovima prema Marsu. NASA

  • Prvi tehnički problem nakon lansiranja Artemisa II – u kapsuli zakazao toalet (Bug), nije im radio ni Outlook… (Bug)
  • Četvero astronauta u misiji Artemis II, koja je lansirana iz Cape Canaverala na Floridi u srijedu navečer, provelo je prvih 25 sati leta kružeći oko Zemlje, napustili su orbitu, plan im je poslati posadu oko 406.000 kilometara u svemir prije povratka na Zemlju (trenutni rekord je 400 tisuća km, a napravila ga je posada Apolla 13 1970. godine) (tportal)
Četvrtak (10:00)

Malo bliže zvijezdama, malo dalje od šefa

NASA je uspješno lansirala misiju Artemis II, astronauti se vraćaju na put prema Mjesecu

Iz Svemirskog centra Kennedy poletjela je raketa SLS s kapsulom Orion, noseći posadu koju čine Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen. To je prva misija koja uključuje Mjesec nakon pola stoljeća. Tijekom desetodnevnog putovanja, ovaj američko-kanadski kvartet testirat će sustave upravljanja i izvoditi znanstvene eksperimente u lunarnoj orbiti. Misija je ključni korak programa Artemis za uspostavu trajne prisutnosti na Mjesecu i pripremu za buduće pohode na Mars, nastavljajući tamo gdje je Apollo 17 stao 1972. godine. Index

01.04. (22:00)

Bez malog koraka za čovjeka ovaj put

Pola stoljeća kasnije: Četvero astronauta kreće na povratnički krug oko Mjeseca

NASA ulazi u završnu fazu priprema za misiju Artemis II, koja će 2. travnja u 00:24 (po hrvatskom vremenu) poslati četvero astronauta na put oko Mjeseca. Prvi je to ljudski let prema našem satelitu nakon više od 50 godina. Posada u kapsuli Orion, koju nosi moćna SLS raketa, provest će deset dana u svemiru, dosegnuvši udaljenost od 400.000 kilometara. Iako misija ne uključuje slijetanje, ključna je za testiranje sustava prije planiranog povratka na površinu Mjeseca 2028. godine. Vremenska prognoza je povoljna (80%), a sigurnost posade ostaje apsolutni prioritet. tportal

  • Nakon što sat u svemirskom centru Kennedy odbroji do nule, misija Artemis II započet će seriju obaranja rekorda u stvarnom vremenu. Prvi na redu je rekord u postignutoj visini za žene. Aktualni rekord od 1.400,7 km, koji su u rujnu 2024. postavile Anna Menon i Sarah Gillis, vjerojatno će biti srušen već u prvim satima leta. Time će stručnjakinja misije Christina Koch osigurati svoju treću titulu u Guinnessovoj knjizi rekorda, uz već postojeće naslove za prvu isključivo žensku svemirsku šetnju te najduži boravak žene u svemiru. Bug
  • Povratak na Mjesec znači ostati na Mjesecu. Vodeće svemirske agencije žele prvo male baze, kasnije veće baze i u idućem desetljeću permanentno prisustvo ljudi na našem prirodnom satelitu. Ako se ne spuste 2028., onda će sigurno 2029. godine. Kina će to sigurno napraviti do kraja desetljeća. Mjesec je odskočna daska – potrebno je razviti tehnologiju za puno teže stvari poput Marsa – kazao je Ante Radonić za HRT
30.01. (13:00)

Mali korak za čovjeka, vol 2.

Artemis II vraća ljude prema Mjesecu, prvi put nakon 50 godina

NASA se sprema 6. veljače lansirati misiju Artemis II, prvu ljudsku misiju prema Mjesecu još od 1972. Četvero astronauta u letjelici Orion obići će Mjesec bez slijetanja, u desetodnevnoj misiji koja služi kao ključni test tehnologije za buduća spuštanja. Posada će ispitivati sustave za život u dubokom svemiru, a pri povratku na Zemlju dosegnut će oko 40.000 km/h – najveću brzinu u povijesti ljudskog leta. Misija otvara put povratku na Mjesec i kasnije – prema Marsu. Index