Da Mjeseca nema, noći bi nam bile tamnije, a plime i oseke puno slabije - Monitor.hr
Danas (12:00)

Nebeska tijela ipak utječu na naše živote

Da Mjeseca nema, noći bi nam bile tamnije, a plime i oseke puno slabije

Mjesec je ključan za stabilnost života na Zemlji. Kad bi iznenada nestao, posljedice bi bile trenutne i dugoročne. Odmah bismo imali znatno tamnije noći i drastično slabiju plimu i oseku, što bi ugrozilo brojne obalne i noćne životinjske vrste. Bez Mjesečeve gravitacije, koja djeluje kao stabilizator, Zemljina bi os počela oscilirati. To bi dovelo do nestanka godišnjih doba ili izbijanja ekstremnih vremenskih uvjeta poput ledenih doba. Uz to, Mjesec više ne bi usporavao rotaciju Zemlje, pa bi Sunce s vremenom dodatno produžilo trajanje dana. HRT


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