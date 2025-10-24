Kad šator postane državna stvar
Vučić incident u Ćacilendu proglasio terorizmom, kritičari vide politički spin
Beograd je potresao incident u kojem je 70-godišnji umirovljenik zapalio šatore ispred Skupštine Srbije i ranio jednog Vučićeva simpatizera. Predsjednik Vučić odmah je događaj nazvao terorističkim činom, dok analitičari ocjenjuju da je riječ o propagandnom manevru i zlouporabi institucija. Umirovljenik je bivši pripadnik tajne službe, što dodatno budi sumnje. Stručnjaci upozoravaju da Vučić koristi incident kako bi prikrio loš dojam nakon oštre rezolucije Europskog parlamenta i održao atmosferu straha i podjela uoči izbora. DW