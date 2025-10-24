Vučić incident u Ćacilendu proglasio terorizmom, kritičari vide politički spin - Monitor.hr
Danas (08:00)

Kad šator postane državna stvar

Vučić incident u Ćacilendu proglasio terorizmom, kritičari vide politički spin

Beograd je potresao incident u kojem je 70-godišnji umirovljenik zapalio šatore ispred Skupštine Srbije i ranio jednog Vučićeva simpatizera. Predsjednik Vučić odmah je događaj nazvao terorističkim činom, dok analitičari ocjenjuju da je riječ o propagandnom manevru i zlouporabi institucija. Umirovljenik je bivši pripadnik tajne službe, što dodatno budi sumnje. Stručnjaci upozoravaju da Vučić koristi incident kako bi prikrio loš dojam nakon oštre rezolucije Europskog parlamenta i održao atmosferu straha i podjela uoči izbora. DW


Slične vijesti

31.03. (11:00)

I mi svog ćacija za utrku imamo

Jergović: Što nam znači riječ ćaci, i postoje li i među nama u Hrvatskoj ćaciji?

Parola “Ćaci u školu!” obigrala je društvene mreže i internet, najprije kao neka duhovita i zabavna fora, a onda i kao alatka kulturno-svjetonazorske borbe. I to je trebao biti kraj! Ali tada se pojavljuje anonimni jezični genij – jezični genij gotovo u pravilu je u svakom jeziku anoniman – koji riječju ćaci označava onu vrstu neukih režimskih konfidenata, koji su lišeni svih znanja i kompetencija, ali će se uvijek i posvuda boriti za ono što se s vrha režima propisuje kao mjera istine, pravde, te što je najvažnije, znanja. U naravi svakog društvenog sukoba pokušaj je da se označe, a zatim imenuju protivnici. U nacionalističkim ratovima na Balkanu takvo označavanje i imenovanje biva jednostavno. Ukratko: anonimni jezični genij redovito je na strani slabijih, na strani autsajdera i socijalnih gubitnika. Svakom autoritarnom režimu, na kraju, poraz biva najavljen upravo u jeziku, koji se nastavlja braniti i nakon što se učini da su svi govornici zgaženi i podčinjeni. Miljenko Jergović za svoj blog.