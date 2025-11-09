S fantomkama u javnosti, pod pseudonimom na Internetu
Stručnjaci upozoravaju: rastu radikalizacija i govor mržnje u Hrvatskoj
Profesor Zdravko Kedžo i Mario Aunedi Medek u emisiji Studio 4 upozorili su na porast ekstremizma i govora mržnje nakon napada na događaje srpske kulture u Splitu i Zagrebu. Kedžo ističe da je uzrok u dugogodišnjem nesuočavanju s prošlošću i neodgovornom javnom diskursu, dok Aunedi Medek naglašava utjecaj radikaliziranog govora na mlade. Sloboda govora jest demokratski benefit, ali nije beskonačna, ni bezgranična, ni apsolutna. Moja sloboda završava onog trenutka kad počne ugrožavati vašu… Obojica pozivaju na veću odgovornost medija, političara i javnih osoba te na dijalog i promjenu društvenih vrijednosti. HRT