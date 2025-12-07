U Ustavu sve piše, treba ga i znati čitati
Ustav, simboli i granice slobode govora: zašto NOB nije isto što i ZDS
Docent na Katedri za ustavno pravo Matija Miloš za Faktograf analizira recentne slučajeve ograničavanja izražavanja, uključujući prosvjede protiv fašizma gdje je policija podnijela prijavu zbog isticanja zastave NOB-a. Ističe da sloboda govora štiti i provokativan govor, osim govora mržnje, te da se simboli ne mogu izjednačavati po subjektivnom ‘uznemiravanju’. „Za dom spremni“ je po Ustavu zabranjen jer je inherentno vezan za genocidne režime, dok petokraka i simboli NOB-a nisu po definiciji govor mržnje i mogu imati legitimna, nenasilna značenja. Ograničavanje govora mora biti nužno i pravno opravdano, ne temeljeno na političkoj uvredi.