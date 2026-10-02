Test kojeg smo se i bojali
Zabrinjavajući rezultati: “Vječne kemikalije” pronađene u krvi građana Hrvatske
Europsko istraživanje grupe Zeleni/ESA pokazalo je da su opasni PFAS spojevi (“vječne kemikalije”) pronađeni kod svih 110 testiranih Europljana, uključujući desetero građana iz Hrvatske. Povišene vrijednosti utvrđene su kod šest petero od sedam testiranih Gospićana te ukupno šestero Hrvata. Iako je uzorak mali, toksikolozi upozoravaju na visoke razine trifluoroctene kiseline (TFA). Zastupnik Gordan Bosanac traži zabranu PFAS-a, uvođenje nacionalnog programa testiranja i primjenu načela tko zagađuje – taj plaća, dok HZJZ smiruje javnost ističući kako nema razloga za paniku, smatrajjući da se nalazi ne mogu smatrati reprezentativnima za sve Gospićane. HRT, HRT