Da ti se zgadi život
Kriza s otpadom u Lici i Varaždinu: Voda iz vodovoda sigurna, privatni bunari i tlo pod povećalom
Nakon nalaza USKOK-a o ilegalnim odlagalištima otpada u Gospiću i Varaždinu, javnost je zabrinuta zbog opasnih tvari. Voda iz javnog vodovoda je zdravstveno ispravna, no HZJZ upozorava na mikrobiološko onečišćenje privatnih bunara. Stručnjaci su u podzemnim vodama i tlu otkrili mikroplastiku te visoke koncentracije teških metala poput kadmija i olova. Ističu da specifičan krški teren omogućuje brzo širenje zagađenja te da je stanje ekvivalentno požaru. Zbog specifičnog krša zagađenje se podzemljem može proširiti za svega nekoliko dana. Predstoji dugotrajna sanacija i izvoz otpada u inozemstvo, dok Vlada najavljuje izmjene Zakona o gospodarenju otpadom i pojačani monitoring. Incident je razotkrio nespremnost sustava te potrebu za boljom opremom i osnivanjem “zelene policije”. HRT, tportal