Da ti se zgadi život

Ličko-senjska županija zauzima 5353 četvorna kilometra, gotovo desetinu hrvatskog kopnenog prostora, ali je prema popisu 2021. imala samo 42893 stanovnika. Deset godina ranije imala ih je 50927. U rujnu 2023. u županiji je bilo 18369 zaposlenih, najmanje u Hrvatskoj. Rijetka naseljenost sama po sebi ne proizvodi kriminal. Ona, međutim, može značiti slabiji društveni nadzor, manju medijsku vidljivost i skromniji administrativni kapacitet. U takvom prostoru privatna zarada postaje koncentrirana, dok se rizik raspoređuje na malobrojne ljude s manjom političkom težinom.

Prosvjed uspijeva kada moralno jasan događaj, oduzeta koncesija, smanjena mirovinska prava ili zakopan otpad, dobije zahtjev koji se može izmjeriti. ‘Sanirajte otpad i utvrdite odgovornost’ dobra je početna poruka. Za stvarni uspjeh mora dobiti datum, nositelja i kriterij završetka: kada počinje iskopavanje, kojom će se tehnologijom materijal obraditi, gdje će završiti… Višeslav Raos za tportal