Puhovski: HDZ je podcijenio slučaj otpada. Plenković je trebao smijeniti iznenađenu i uvrijeđenu ministricu - Monitor.hr
Subota (20:00)

Sanirati situaciju i u vlastitim strankama

Puhovski: HDZ je podcijenio slučaj otpada. Plenković je trebao smijeniti iznenađenu i uvrijeđenu ministricu

HDZ se najprije ponašao tako da preko Plenkovića sve otpiše kao histeriju, a onda se povlačio točku po točku. Premijer se nada da će se pojaviti kamioni koji će odvoziti otpad i da će se stvar pomalo zaboraviti. Razvila se vrlo opasna simbioza nezadovoljstva situacijom u Hrvatskoj s globalnim rastom nepovjerenja u autoritete. Došli smo do toga da se gotovo ničemu više ne vjeruje. Potpuno nepovjerenje je zavladalo. Užasno nespretna bila je odluka o imenovanju Savjeta za podršku Vladi. Što bi se od znanosti trebalo očekivati – da unaprijed podržava Vladu? Trebalo je osnovati krizni stožer sa stručnjacima s različitih strana. Ovo sigurno šteti HDZ-u, ali praktički sam siguran da mu neće štetiti za 18 mjeseci ako izbori budu u predviđenom roku – kaže Žarko Puhovski za HRT, napomenuvši kako je oporba propustila priliku snažnije preuzeti vodeću ulogu u temi koja je u samoj osnovi njihova političkog programa (u prvom redu Možemo). Nacional


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Četvrtak (21:30)

I otpad će na put

Znanstveni savjet za otpad predlaže četiri metode sanacije

Znanstveni savjet za sanaciju otpada u Gospiću održao je prvi sastanak i izradio prijedloge za Vladu. Predsjednik Savjeta Stjepan Lakušić istaknuo je da se radi o oko 32 do 33 tisuće tona nepoznatog sastava otpada. Izdvojene su dvije najpraktičnije metode sanacije: iskopavanje i odvoz otpada izvan Hrvatske uz strogi transport, ili njegova predobrada na specijalno izrađenim platformama u Gospiću. Konačna odluka još nije donesena, a Lakušić naglašava da proces obavezno mora uključivati dugoročni monitoring tla i voda kako bi se zaštitio okoliš. Naglasio je potrebu za preciziranjem postojeće dokumentacije kako bi se osigurali jasniji uvjeti za ponuditelje i donositelje odluka. Odgovarajući na novinarska pitanja, Lakušić je kratko i jasno komentirao sudjelovanje Krunoslava Capaka u stručnom timu za sanaciju, potvrdivši da on nije bio njegov osobni izbor. N1, tportal

Srijeda (12:00)

Može, ali da je negdje tamo, daleko da ga mi ne vidimo

Tadić: Postoji tehnologija s kojom bi se sav otpad u Gospiću spalio za samo 110 dana

Dok Hrvatska traži hitna rješenja za gospićko odlagalište otpada i lomi koplja oko spaljivanja u cementarama, nuklearni fizičar Tonči Tadić predlaže dugoročnu investiciju – postrojenje za plazma-rasplinjavanje otpada. Tehnologija vrijedna oko 94 milijuna eura uništava organski otpad na temperaturama iznad 1200 stupnjeva Celzijevih bez kisika, pretvarajući ga u čisti sintetički plin i neškodljivu staklastu trosku koja kapsulira teške metale. Jedini “sitni” problem? U stanju kolektivne histerije, nitko ne želi takvu tvornicu u svom susjedstvu. N1

10.09. (16:00)

Spalionica smeća? Može, ali ne u mojem dvorištu

Plan sanacije otpada u Gospiću i Benkovcu bit će predstavljen za 10 dana, sve se više priča i o energanama

Vlada pokreće hitnu sanaciju otpada u Gospiću. Uklanjanje 650 tona neopasnog otpada kreće izravnim ugovaranjem nakon poništenog natječaja, dok će se 33.000 tona zakopanog otpada prekriti prije jesenskih kiša kako bi se spriječilo zagađenje voda. Za 4.500 tona rasutog otpada čeka se evaluacija ponuda za izvoz izvan Hrvatske. Ministar Branko Bačić najavio je predstavljanje cjelovitog plana sanacije do 20. rujna, izmjene Zakona o gospodarenju otpadom radi oštrijih kontrola te naglasio potrebu za izgradnjom energana i promjenom svijesti o zbrinjavanju otpada. Troškove će privremeno pokriti država, uz naknadnu naplatu od odgovornih. Jutarnji

  • Dok Europska unija broji više od 530 postrojenja koja proizvode struju i toplinu od smeća (Beč ima jednu usred grada), Hrvatska je jedina članica bez ijednog. Interes za energane pokazali su Šibenik, Osijek i Rijeka, no ključne su prepreke otpor građana i gubljenje povjerenja u inspekcijski nadzor. Stručnjaci naglašavaju da je funkcionalan sustav nemoguć bez energana te da je prioritet uvjeriti javnost u sigurnost i transparentnost upravljanja. RTL, tportal
  • Vodeće europske zemlje koje termički oporabljuju komunalni otpad su: Finska 61 posto, Švedska 60 posto, Norveška 50 posto, Švicarska 48 posto, Belgija 44 posto, Danska, Luksemburg i Nizozemska 41 posto, Austrija 36 posto itd.Vodeće europske zemlje koje termički oporabljuju komunalni otpad su: Finska 61 posto, Švedska 60 posto, Norveška 50 posto, Švicarska 48 posto, Belgija 44 posto, Danska, Luksemburg i Nizozemska 41 posto, Austrija 36 posto itd. – prošle godine pisao tportal
09.09. (12:00)

Da ti se zgadi život

Kriza s otpadom u Lici i Varaždinu: Voda iz vodovoda sigurna, privatni bunari i tlo pod povećalom

Nakon nalaza USKOK-a o ilegalnim odlagalištima otpada u Gospiću i Varaždinu, javnost je zabrinuta zbog opasnih tvari. Voda iz javnog vodovoda je zdravstveno ispravna, no HZJZ upozorava na mikrobiološko onečišćenje privatnih bunara. Stručnjaci su u podzemnim vodama i tlu otkrili mikroplastiku te visoke koncentracije teških metala poput kadmija i olova. Ističu da specifičan krški teren omogućuje brzo širenje zagađenja te da je stanje ekvivalentno požaru. Zbog specifičnog krša zagađenje se podzemljem može proširiti za svega nekoliko dana. Predstoji dugotrajna sanacija i izvoz otpada u inozemstvo, dok Vlada najavljuje izmjene Zakona o gospodarenju otpadom i pojačani monitoring. Incident je razotkrio nespremnost sustava te potrebu za boljom opremom i osnivanjem “zelene policije”. HRT, tportal

09.09. (10:00)

Nije vam Lika za eksperimente

Što skriva ilegalni otpad u Lici: Stručni uvid u opasnosti i zablude

Ilegalno odlagalište otpada u Lici uzrokovalo je znatno onečišćenje metala u tlu i prodor tzv. “vječnih kemikalija” (PFAS) u podzemne vode, objašnjava ekotoksikolog prof. dr. sc. Branimir K. Hackenberger. Iako PFAS u vodi dvostruko premašuje dopuštene granice za pitku vodu, zahvaćena bušotina se ne koristi za piće pa stanovnici nisu izravno ugroženi. Najveći rizik predstavljaju metali, poput antimona pronađenog u kupusu. Javna vodoopskrba nije ugrožena, no stručnjak upozorava da ciljane analize propuštaju većinu tvari te da je nužno hitno uklanjanje izvora otpada. Index

08.09. (09:00)

'Smeće se može odvesti, nepovjerenje mnogo teže'

Raos: Lički slučaj politički snažniji od uobičajenog lokalnog otpora odlagalištu, no masovnost i uspjeh nisu isto

Ličko-senjska županija zauzima 5353 četvorna kilometra, gotovo desetinu hrvatskog kopnenog prostora, ali je prema popisu 2021. imala samo 42893 stanovnika. Deset godina ranije imala ih je 50927. U rujnu 2023. u županiji je bilo 18369 zaposlenih, najmanje u Hrvatskoj. Rijetka naseljenost sama po sebi ne proizvodi kriminal. Ona, međutim, može značiti slabiji društveni nadzor, manju medijsku vidljivost i skromniji administrativni kapacitet. U takvom prostoru privatna zarada postaje koncentrirana, dok se rizik raspoređuje na malobrojne ljude s manjom političkom težinom.

Prosvjed uspijeva kada moralno jasan događaj, oduzeta koncesija, smanjena mirovinska prava ili zakopan otpad, dobije zahtjev koji se može izmjeriti. ‘Sanirajte otpad i utvrdite odgovornost’ dobra je početna poruka. Za stvarni uspjeh mora dobiti datum, nositelja i kriterij završetka: kada počinje iskopavanje, kojom će se tehnologijom materijal obraditi, gdje će završiti… Višeslav Raos za tportal

07.09. (16:00)

Ulazimo u doba otpadocena

Petrić: U krškom prostoru se ne može kontrolirati ono što je ispod, posebno voda ako se zagadi

Povjesničar i redoviti profesor na FFZG, ujedno jedan od naših pionira ekohistorije gostovao je u Dnevnoj sobi: Još su stari Grci bili svjesni degradacije zemljišta i njezinih posljedica, posebno u vidu posječenih šuma. Petrić je jedan od prvih ljudi iz domaćih znanstvenih krugova koji je i puno prije ekološke katastrofe u Gospiću zagovarao da pojam ekocida uđe u zakonodavstvo. Ekohistorija ga je dovoljno poučila da društva koja nemaju uređene i jake institucije su povijesno gledano uvijek ranjivija od onih koje ih imaju, navodeći tu primjer Nizozemske. Petrić od jeseni kreće s predavanjem antropocena, za koji kaže da ga se može podijeliti na „plastikocen“ i „otpadocen“ o kojima se nažalost ne može govoriti da u sebi posjeduju procese razgradnje, dodavši da „otpadocen“ dakako obuhvaća i sferu korupcije institucija. Ravno do dna

06.09. (09:00)

HDZ prima batine kao Hrgović, ali pitanje je hoće li na kraju pobijediti

Politički analitičari: Prosvjed zbog otpada u Lici iznimno uspješan, Plenkovićeva loša komunikacija dovela 50.000 ljudi na ulice

. Politički analitičari Žarko Puhovski i Jerko Trogrlić za Jutarnji ističu da je skup bio iznimno uspješan i demokratski zreo te da je presedan po tome što nije bio ideološki obojen niti se tražio pad Vlade. Obojica naglašavaju da je masovnom odazivu značajno pridonio sam premijer Andrej Plenković svojom lošom komunikacijom i nazivanjem zabrinutosti građana “histerijom”. Dok su pojedini ministri poput Branka Bačića primijenili bolji, samokritičniji pristup, Vladi se zamjera nedostatak reakcije i devetomjesečna praznina na mjestu glavnog državnog inspektora.

  • Skup je ujedinio građane i političare različitih opcija, a prošao je mirno bez policijskih intervencija. Organizatori su poručili da je ovo poruka cijele Hrvatske, dok je ministrica Marija Vučković nakon prosvjeda najavila da će Vlada cjeloviti plan sanacije predstaviti do 20. rujna. Index, tportal
  • ‘Kad smeće vlada, otpad postaje krajolik’, ‘Ne damo se trovati, nećemo mirovati’, samo su neke od poruka koje su hrvatski građani okupljeni na velikom subotnjem prosvjedu za Liku uputili vladajućima (Nacional)
  • Svjetske agencije izvještavale o velikom prosvjedu (HRT)
05.09. (14:30)

Svi protiv smeća

‘Hodaj za liku, hodaj za Hrvatsku’: Deseci tisuće prosvjednika ispunili glavni zagrebački trg

Deseci tisuća građana okupili su se u Zagrebu na mirnom prosvjedu “Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku” povodom afere s opasnim otpadom u Gospiću. Povorka se s Tomislavca preselila na dupkom pun Trg bana Jelačića. Prosvjednici i brojne ekološke građanske inicijative traže hitnu sanaciju terena, utvrđivanje odgovornosti te zabranu uvoza otpada. Iz Vlade poručuju da postupaju sustavno i transparentno, dok oporbu optužuju za politikanstvo. Index, Jutarnji, tportal, N1

  • Stotine transparenata u Zagrebu, ne štede nikoga (Jutarnji)
  • Traju govori, ljudi skandiraju: “Odlazi, HDZ!” (Index)
  • Reporteri Jutarnjeg lista popeli su se na pozornicu na Trgu bana Josipa Jelačića, a tu je i velika galerija fotki (Index)
  • Komentari na Forumu

 

05.09. (09:00)

Prvo na prosvjed, a onda na izbore

Lički krš i opasni otpad: Znanstveni alarm bez političkih uljepšavanja

Profesor Branimir K. Hackenberger i dr. sc. Tamara Đerđ sa Sveučilišta u Osijeku besplatno su objavili knjižicu “Otpad na području Like” u kojoj ličku ekološku krizu objašnjavaju činjenicama, a ne politikom. Index

Ključni uvidi:

  • Opasne vode: Svaka godina odgode sanacije stvara novih ~10.000 m³ opasne procjedne vode.
  • Slijepa pjega: Rutinskim analizama vode ne primjećuje se čak 79% potencijalno opasnih tvari.
  • Problem krša: Onečišćenje se kreće brzo, a testiranja 4 puta godišnje imaju tek 2-5% šanse da ga uopće detektiraju.
  • Financijski šok: Na svaki euro ilegalne zarade dolazi 9 eura javnog novca za sanaciju (ukupno oko 35 mil. €).

Autori pozivaju građane na informiranost, a znanstvenike na prekid šutnje. Knjižica je besplatno dostupna za preuzimanje na Google Driveu.