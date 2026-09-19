Sanirati situaciju i u vlastitim strankama
Puhovski: HDZ je podcijenio slučaj otpada. Plenković je trebao smijeniti iznenađenu i uvrijeđenu ministricu
HDZ se najprije ponašao tako da preko Plenkovića sve otpiše kao histeriju, a onda se povlačio točku po točku. Premijer se nada da će se pojaviti kamioni koji će odvoziti otpad i da će se stvar pomalo zaboraviti. Razvila se vrlo opasna simbioza nezadovoljstva situacijom u Hrvatskoj s globalnim rastom nepovjerenja u autoritete. Došli smo do toga da se gotovo ničemu više ne vjeruje. Potpuno nepovjerenje je zavladalo. Užasno nespretna bila je odluka o imenovanju Savjeta za podršku Vladi. Što bi se od znanosti trebalo očekivati – da unaprijed podržava Vladu? Trebalo je osnovati krizni stožer sa stručnjacima s različitih strana. Ovo sigurno šteti HDZ-u, ali praktički sam siguran da mu neće štetiti za 18 mjeseci ako izbori budu u predviđenom roku – kaže Žarko Puhovski za HRT, napomenuvši kako je oporba propustila priliku snažnije preuzeti vodeću ulogu u temi koja je u samoj osnovi njihova političkog programa (u prvom redu Možemo). Nacional