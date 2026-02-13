Ve buš videl zeleni Zagreb grad

Grad Zagreb završio je javnu nabavu za idejni projekt i lokacijsku dozvolu produžene Ulice Črnomerec, zelenog koridora dugog oko 3,5 kilometra koji će povezati tri gradske četvrti i budući pješačko-biciklistički most preko Save. Projekt uključuje pješačke i biciklističke staze, novu tramvajsku prugu između Ozaljske i Horvaćanske, javnu rasvjetu, odvodnju i rekreacijske sadržaje. Vrijednost ugovora iznosi 90 tisuća eura s PDV-om, a rok za izradu dokumentacije je četiri mjeseca. Koridor će se nadovezati na petu i šestu fazu Greenwaya, čiji su rokovi već probijeni. Jutarnji