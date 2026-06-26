Žuto je novo crveno
Zagreb uvodi stroge promjene za brži javni prijevoz: Savska dobiva barijere, a taksiji zabranu
Zagrebačke gradske vlasti predstavile su radikalne mjere za ubrzanje javnog prijevoza nakon ankete koja pokazuje da građani žele strožu regulaciju prometa. Do 2028. godine modernizirat će se 487 raskrižja kako bi tramvaji imali prednost na semaforima. Najveća promjena stiže na Savsku cestu, gdje se žuta traka fizički odvaja separatorima, a od sljedećeg tjedna njome više neće smjeti voziti ni taksiji. Najavljene su veće kazne za prekršitelje i širenje sustava javnih bicikala Bajs, dok se normalizacija prometa oko Vjesnika očekuje krajem srpnja. Index, Nacional