Barcelonci piju vino z lonci

Kad vlak kasni petnaest minuta, to bi trebala biti vijest, a ne način života… Evo što Zagreb može naučiti od Barcelone
Barcelona je problem prenapučenog prometa riješila masivnim ulaganjima – gotovo milijardu eura od 2021. u nove vlakove, metroe, autobuse i postaje. Sustav obuhvaća 11 linija podzemne željeznice, devet prigradskih, 129 autobusnih i šest tramvajskih, uz flotu hibridnih i električnih vozila. Povezanost, točnost i održivost ključni su principi: od solarnih stanica i bicikala za najam do potpune dostupnosti osobama s invaliditetom. Rezultat je mreža u kojoj se rijetko čeka duže od pet minuta – standard o kojem Zagreb zasad može samo maštati. tportal