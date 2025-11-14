Vojković: Hrvati ne vole javni prijevoz? Onda im ga učini bržim od auta! - Monitor.hr
Danas (22:00)

Rješenje za gužve na vidiku

Vojković: Hrvati ne vole javni prijevoz? Onda im ga učini bržim od auta!

Jučer sam relaciju koju taksijem prelaziš 45 minuta, vlakom prešao za 30 u 10% cijene. I to je cijela filozofija masovnog javnog prijevoza. Posloži ga da bude brži od automobila i ljudi će ga koristiti. A Hrvati vole izbjegavati jednostavna rješenja… Pogledajte Interliber: Velesajam je imao željeznicu, ostaci tračnica su sačuvani! Obnoviš kolosjek i za 3-5 minuta si od Glavnog kolodvora, bez gužvi i problema s parkiranjem… Goran Vojković na svom Facebooku


Slične vijesti

Ponedjeljak (19:00)

Desnica bez desne ruke

Vojković: Hrvatska desnica nema relevantnu organizaciju, a neki izvana bi nas željeli vidjeti destabilizirane

Prosvjedi i predstave zamaskiranih zadnjih su dana medijski i scenski vrlo upečatljive i za Hrvatsku vrlo neugodne. Pisali smo već: takvi događaji odgovaraju samo Vučiću, velikosrpskoj pa i ruskoj politici. Nije zato teško pretpostaviti da će se uz policiju i DORH zanimati i druge službe. Ako niste primijetili, otkada je Trump Orbanu jasno rekao da ako ostane na ruskim energentima da neće biti dobro, položaj Hrvatske, zemlje koja ima naftni terminal, LNG terminal (tko je ono bio protiv, SDP?) i suvremeni naftovod postao je jako važan. Mnogima to ne odgovara. Mnogi bi ovdje voljeli vidjeti destabilizaciju. Prosvjedi, koliko god glasni bili, skrivaju političku istinu. Desnica, pri čemu mislimo na one desnije od HDZ-a, jednostavno nema snage. Nema relevantnu organizaciju, nema infrastrukturu, nema ljude koji bi u Saboru činili iole ozbiljnu političku grupu. Nema ni kandidate. Goran Vojković za Index.

17.09. (16:00)

Zaštita djece kao Trojanski konj

Vojković o Chat Controlu: Prefrigani i podli model guranja kontrole komunikacija

End-to-end enkripcija znači da do sadržaja tako zaštićene poruke ne mogu doći ni telekom operator, ni sama firma kao što je WhatsApp, a niti tajne službe, barem ne bez da se jako potrude. Sadašnje enkripcije ne mogu probiti ni superračunala – no moguće je doći do poruke zaobilaznim metodama (npr. preko backup sustava koji obično nije tako zaštićen). Ako niste neki novi Pablo Escobar, možete biti prilično sigurni da nitko ne čita vaše poruke. Jednostavno je preskupo. Ako se dopusti skeniranje – to znači da sadržaj poruke više nije tajan. Ne možete istovremeno imati end-to-end enkripciju i mogućnost nadzora. Ako se poruka može skenirati radi CSAM sadržaja, može se skenirati i da bi se vidjelo pričate li nešto protiv režima. Istraživački novinari su pronašli kako iza te inicijative stoje ne samo političari nego i organizacije koje su bliske tehnološkim kompanijama koje bi prodavale softvere za nadzor, posao vrijedan milijarde. Goran Vojković za Index

27.08. (13:00)

Možda je kasnije ipak bilo neke šanse...

Vojković: Varteks je i u 80-ima bio u problemima, brojni štrajkovi zbog malih plaća i ‘besparice’ to dokazuju

Mitska slava jugoslavenske industrije, o kojoj se danas s nostalgijom govori po društvenim mrežama, bila je kratka i prolazna, dio 70-ih i početak 80-ih godina, kada se proizvodilo za cijelu Jugoslaviju pa još i licencno za izvoz. Onda se svijet promijenio. Prvo se gospodarski otvorila Kina, a onda i ostatak Azije. Proizvodnja tekstila, intenzivna industrijska proizvodnja malih zarada otišla je tamo gdje su radnici jeftiniji. Varteks se s time nije mogao nositi, kao ni ostatak hrvatske tekstilne industrije. Cijela ta virtualna vika “želimo tvornice” uostalom nije nikakav urlik radničke klase (ta danas s majstorskim zanimanjima prilično dobro živi, pitajte prvog keramičara), već internetska buka umorne srednje klase koja bi udarala pečate i sebi govorila kako je bitna. Priča o Varteksu se onda proširi na nostalgiju prema bivšim vremenima i bivšim režimima, kako je eto bilo posla, kako je eto bilo plaća, kako “se proizvodilo”, a sada eto samo trgujemo, otvori se cijela jedna rijeka kukanja i zazivanja boljih vremena, koja u stvarnosti nikada nisu postojala. Goran Vojković za Index.

02.06. (10:00)

Kad makijato pobijedi TikTok

Vojković: Izbori dokazali da Plenković igra šah, a ostali Čovječe ne ljuti se

Ukratko – pobijedila je stranka koja je imala klasičnu kampanju, rad na terenu i disciplinu među članovima i aktivistima. Slavi HDZ, stara politička škola. Standardni politički rad. Tiho, uporno, kako to već rade oni koji znaju zanat, uvukli su se u svaku županiju, ušli u svako selo i zaselak, u svaku zadimljenu birtiju i popričali uz makijato ili deci-deci, prilagodivši se lokalnom koloritu. Voljeli ih ili ne – mora se primijetiti da u HDZ-u znaju posao, vlast u državi se ne dobiva kreveljenjem na TikToku i uputama za kuhanje tradicionalnih jela. Cijela priča oko Vukovara govori da Plenković – razumije politiku. HDZ u Vukovaru HDZ nije imao svog kandidata jer im nije ni trebao. Izgubili su grad u kojem ionako nisu mogli pobijediti, ali su dobili nešto puno važnije – moć nad koalicijskim partnerom. To više nije izborna taktika. Goran Vojković za Index

12.05. (15:00)

Oni rade duplu smjenu

Vojković: Kako sustav u Hrvatskoj stvara male, svemoćne lokalne šerife

Polovica saborskih zastupnika kandidirala se na ovogodišnjim lokalnim izborima za dužnosti gradonačelnika i zamjenika, bilo za novi mandat ili za preuzimanje vlasti, a troje načelnika već znaju da su pobijedili jer nemaju protukandidata. U Hrvatskoj uredno možete uz posao saborskog zastupnika biti i gradonačelnik, odnosno načelnik, te oba posla obavljati paralelno – i mnogi to koriste. Izuzetak postoji samo za župane i gradonačelnika Zagreba. Reći će da primaju samo jednu plaću, čak i da “štede” lokalni proračun, jer primaju saborsku plaću a ne onu (grado)načelnika, da ne uzimaju naknadu za sjedenje u vijeću ili skupštini, no istina je malo drugačija. U politici nije sve u novcu, jako puno je u utjecaju i oko utjecaja. U cijelom tom paketu funkcija jedna ispašta – obično ona saborska. Mi dobivamo zastupnike kojima temelj rada nije u parlamentu, već negdje sasvim drugdje, a ionako slabašan sabor se pretvara samo u mjesto glasanja petkom. Goran Vojković za Index.

05.05. (10:00)

Roboti razgovaraju

Goran Vojković dao umjetnoj inteligenciji zadatak da sama generira podcast temeljen na njegovoj kolumni

Ovdje je automatski generirani podcast pomoću Google NotebookLM. Napominjem da je sustav dobio samo tekst kolumne – glasovi i cijela dinamika podcasta je samostalno generirana – kaže sam Vojković na X-u. U kolumni komentira negodovanje dijela javnosti zato što Alojzija Stepinca dosad nisu proglasili svetim. Ako bi na vaš nagovor Stepinac bio proglašen svetim, naravno da biste se oko toga pohvalili. A znate što bi onda bilo? Tisuće drugih političara bi se zaputilo u Vatikan, od zahtjeva za novim biskupima do zahtjeva za novim svecima, sve kako bi pokupili neke svoje glasove. Crkva to ne želi…

29.03. (18:00)

Ne zna se je li Miyazaki presretan

Popularan AI trend: Animirajte se u stilu likova iz filmova Studija Ghibli


Nedugo nakon što je OpenAI predstavio svoj najnapredniji AI generator slika, društvene mreže preplavio je trend koji imitira stil Studija Ghibli, otvarajući pitanje autorskih prava. Novi GPT-4o, lansiran u utorak, donosi poboljšanja poput preciznijeg prikaza teksta i boljeg praćenja složenih uputa. Također je uvježban na širokom spektru stilova, što korisnicima omogućuje stvaranje slika i videa nalik omiljenim animacijama, od South Parka do klasične stop-animacije. U isto vrijeme, ažurirani AI generator potaknuo je novu raspravu o ulozi umjetne inteligencije u umjetnosti, posebice zbog zabrinutosti da su modeli obučeni na autorski zaštićenim djelima bez pristanka umjetnika. CNN

28.03. (21:00)

Njima je svijet biznis

Vojković: Za vojne dogovore na chatu kao da dogovaraju roštilj potrebne su dvije osobine: samouvjerenost i glupost

Samo netko tko je do ušiju zaljubljen u vlastitu važnost, tko misli da zna sve jer je pročitao tri sažetka i dva tvita, može ozbiljno vjerovati da će vojna operacija ostati tajna ako se vodi u grupnom chatu. To nije nepažnja. To nije ni tehnička greška. To je – tip karaktera. To je onaj tip karaktera koji ne zna držati tajnu, ali zna držati govor. Koji ne zna za diskreciju, ali zna za efekt. Koji ne zna za istinu, ali zna za lajkove, srčeka i pljesak svojih obožavatelje. Osnovna je stvar – ako vam treba nešto za slanje povjerljivih informacija na razini vlade Sjedinjenih Američkih Država, onda posložite vlastiti server i upogonite aplikaciju. Ako je netko dodao glavnog urednika utjecajnog glasila – znači da je koristio telefon koji mu služi i za privatne pozive – a tako nešto je na visokoj razini sigurnosti neprihvatljivo.

Ako ste SAD u bilo kom obliku gledali kao svjetionik slobode i razuma – možda je vrijeme da svjetionik proglasite ugašenim. A ako ste ih gledali ideološki, kao borbu ljevice i desnice, woke kulture i kulture “starih vrijednosti”, moram vas također razočarati – ovi nemaju ideologiju. Imaju samo arogantno neznanje, upakirano u visoku funkciju i beskonačno samopouzdanje. Goran Vojković za Index.

03.03. (12:00)

United we stand

Vojković: Nitko nije ujedinio Europu kao Trump

Ukrajina već tri godine pati pod teškim napadima. Junački se brane. I treba im pomoć. I naravno da mole za pomoć, kao što svi napadnuti mole za pomoć. Napala ih je bitno veća i jače naoružana država. Vidjeli smo što se dogodilo u Bijeloj kući. Trumpu su krivi svi osim Putina. Putina, zanimljivo, nikako da jasno osudi, ni on ni ekipa ulizica i poltrona kojima se okružio. Europa, očigledno je, više ne može računati na američki obrambeni kišobran. Ne možemo više računati na to da će se kod svake krize pojaviti američka konjica i uvesti red kao u starom vesternu. Poslušajte Tuska. Čovjek je poljski premijer, vodi europsku, slavensku i, za nas Hrvate ne nevažno – katoličku zemlju. Rekao je nakon današnjeg susreta: “To je paradoks, poslušajte kako to zvuči: 500 milijuna Europljana moli 300 milijuna Amerikanaca da ih zaštite od 140 milijuna Rusa. Ako znaš brojati – računaj na sebe!” Goran Vojković za Index.