Soundtrack za ovu maglovitu zimu
Zagrebački post-garage trio OTOK predstavlja debitantski mini-album
Zagrebački post-garage trio OTOK predstavlja svoje prvo izdanje, „EP1“. Iako i dalje mističan i mračan, OTOK izlazi iz garaže i s publikom dijeli svoj debitantski mini-album. Ovaj dvadesetominutni mini-album donosi presjek onoga kako OTOK želi i zna zvučati: mračno, mistično, ali i u glavu. U svoj garažni pogon ubacuju kolaž psihodelije, gotike i post-rocka. Singlova nema – sve četiri pjesme jednako su bitne. Ravno do dna