Što vam ljekarnik neće reći preko pulta (osim ako ga ne pitate)
Zašto je dobro uvrstiti gljive u svakodnevni jelovnik
Gljive su sve popularnije u prehrani kao i prirodnim terapijama zbog svojih bioaktivnih spojeva koji mogu podržati imunitet, energiju i mentalnu jasnoću. Među najpoznatijima su shiitake, reishi, lavlja griva i cordyceps, svaka s posebnim djelovanjem – od jačanja obrambenih mehanizama organizma i regulacije stresa do potpore mozgu i tjelesnoj izdržljivosti. Dostupne su i u obliku praha, kapsula ili ekstrakta te se lako mogu uklopiti u svakodnevnu prehranu. Zbog adaptogenog djelovanja pomažu organizmu održati ravnotežu i bolje se nositi sa stresom i umorom. Neke su posebno dobre i za regenraciju neurona. City Portal, Jutarnji